EC-CUBE最新版、AIフレンドリーなECオープンソースへ進化。AIが消費者の最適な購買をサポートする「エージェンティックコマース」に対応。

株式会社イルグルム

株式会社イルグルム（本社：大阪府大阪市北区 代表取締役：岩田 進、以下「イルグルム」）連結子会社の株式会社イーシーキューブ(東京本社:東京都千代田区 / 大阪本社:大阪府大阪市北区 代表取締役:岩田 進 以下「イーシーキューブ」)は、業務適応型コマース基盤のコアとなるECオープンソース「EC-CUBE」の最新バージョン「EC-CUBE 4.4」を、2026年8月にリリースすることを発表いたします。

本バージョンアップでは、AIの次世代プロトコルをオープンソースの根幹に組み込み、EC-CUBE自体が「AIフレンドリー」な構造へと進化します。AIが消費者の最適な購買をサポートする「エージェンティックコマース」への対応に加え、店舗管理者を支援する「AIアシスタント」機能を新たに搭載 。さらに、AIを単なる追加機能として扱う画一的なシステムとは異なり、オープンソースならではの柔軟性で、AIの挙動を自社の業務プロセスに合わせてカスタマイズ可能です。これにより、すべての事業者が「自社独自のAI」を持ち、ビジネスを継続的に進化させられる環境を提供いたします。

本発表を記念し、EC-CUBE次期バージョンの説明とEC×AIの未来を語る特別ウェビナーを実施します。

お申込みはこちら(https://www.ec-cube.net/event/detail.php?event_id=431&argument=9oJpBfve&dmai=press)

リリースの背景

昨今、本格的なAI時代を迎える中、EC業界では新たな課題が生まれています。SaaS等で提供され始めている標準化されたAI機能を利用するだけでは、自社独自の複雑な業務プロセスをAIに深く理解させることができません。結果として「AIの仕様に自社の業務を合わせる」という逆転現象が起き、AIの活用ノウハウを自社の「資産」として蓄積・進化させることが困難になっています。

EC-CUBEはこの課題を根本から解決するため、業務適応型コマース基盤のコアであるオープンソース自体を、AIが直接データを解釈し対話できる「AIフレンドリー」な構造へと進化させます。これにより、企業がこれまで培ってきた「独自の業務ロジック（資産）」を損なうことなく、そのままAIの思考プロセスに継承させることが可能になります。自社のビジネスを誰よりも理解した「自社独自のAI」を構築し、AIが消費者の購買を自律的にサポートする新たな購買体験「エージェンティックコマース」の時代においても、 市場やテクノロジーの変化に合わせて継続的に進化し続ける、真のAIコマース基盤を提供します。

EC-CUBE4.4のAI対応詳細：攻めと守りのAI対応で自社独自のAI活用を実現

最新バージョン「EC-CUBE 4.4」では、ECビジネスの両輪である「顧客の購買体験（フロント）」と「管理者の業務（バックエンド）」の双方に、AIの次世代プロトコルを組み込みます。AIとEC-CUBEのデータベースや独自の業務ロジックが直接かつ安全に結びつき、「自社専用のAI」として力強く機能する点が最大の特徴です。

1. 【攻めのAI】AIに選ばれる「エージェンティックコマース」に対応

AIエージェント向けの次世代プロトコルであるACP（Agentic Commerce Protocol）やUCP（Universal Commerce Protocol）に対応します。AIエージェントがサイト構造や商品情報を正確に解釈できる定義ファイルを標準配置することで、AI経由での的確な商品提案を促し、新たな集客・購買ルートの構築を可能にします。

2. 【守りのAI】自社のコアデータと直接対話する「AIアシスタント」を搭載

AIとシステムを繋ぐ次世代プロトコル「MCP（Model Context Protocol）」に対応します。管理者が日常の言葉でチャットするだけで、独自の在庫状況、注文データ、顧客情報などをAIがリアルタイムに取得・解釈し、複雑なデータ分析や日々の業務をAIがシームレスにアシストします。

EC-CUBEのこれから：オープンソースの集合知で加速する「AIコマース・エコシステム」

今回の「AIフレンドリーな基盤」への進化は、EC-CUBEが次世代のAIコマースへ大きく舵を切った出発点に過ぎません。今後は、国内最大級の開発者コミュニティやパートナー企業で形成されるオープンソース・エコシステムを通じて、多種多様な業種・商習慣に特化した「AI活用ノウハウ」を集結させ、コア機能のさらなるAI拡張やAI対応プラグインの開発を推進してまいります。

引き続き、すべての事業者が自社独自のAIを持ち、ビジネスを継続的に進化させることができる次世代のAIコマース環境を、コミュニティと共に創り上げてまいります。

【5/28開催】EC-CUBE最新版紹介＆EC×AIの未来を語るウェビナーを開催

最新版EC-CUBE4.4の発表を記念し特別ウェビナーを開催いたします。本ウェビナーでは、次世代AIプロトコルを根幹に組み込み、AIフレンドリーな構造へと進化した「EC-CUBE 4.4」の全貌を初公開。さらに第2部では、「AIエージェントが変える企業と顧客の新しい関係」について特別対談を行います。AIがもたらす大きな変化をどう自社のビジネスに取り込み、進化させていくべきか。最新のテクノロジートレンドを紐解きながら、ワクワクするような「EC×AIの未来像」を探索し、次なる一手へのヒントをお届けします。

「EC-CUBE」について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/9812/table/465_1_eff1cfa2f29f3629b07c7e8f28204ee4.jpg?v=202605151151 ]

2006年9月にオープンソースとして公開された「EC-CUBE」は、多くの方にご利用いただいた結果、日本No.1シェア EC構築オープンソース(※1)、月商1,000万円以上のネットショップ利用店舗数でNo.1に認定（※2）されています。

2026年3月、システムに業務を合わせるのではなく、企業固有の商流や業務フローに最適化させる「業務適応型コマース基盤」へと製品コンセプトおよびサービス体系を刷新いたしました。オープンソースをベースとする無限のカスタマイズ性を活かし、ベンダーロックインされることなく企業独自のビジネスロジックをデジタル資産として実装。AI×DXによる継続的な進化と、競争優位性の創出をサポートします。

また、徹底した情報公開方針のもと、絶えず変化するコンプライアンスニーズや自社のセキュリティ要件に合わせたセキュアな事業運営をしていただけるよう、「アプリケーション」「環境」「人」を軸とした三位一体のセキュリティ支援を行っています。

EC-CUBEの詳細についてはこちら(https://www.ec-cube.net/?argument=9oJpBfve&dmai=press)

※1：独立行政法人情報処理推進機構「第3回オープンソースソフトウェア活用ビジネス実態調査」による

※2：ECマーケティング株式会社「第1回 ネットショップ動向調査 ～ 小規模/大規模ネットショップ～月商1000万円未満/1000万円以上のそれぞれのWeb担当者に聞いた!現在使っているカートシステムの満足度は?」による

■ 株式会社イーシーキューブ概要

会社名：株式会社イーシーキューブ

東京本社：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-2-1 X-PRESS有楽町12F

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENTオフィスタワー8F

代表者：代表取締役 岩田 進

設立：2018年10月1日

主要株主：株式会社イルグルム

事業内容：ECオープンプラットフォームの開発・提供、ECサイトの構築・運用支援 等

URL：https://www.ec-cube.co.jp/

■ 株式会社イルグルム（YRGLM Inc.）概要

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENTオフィスタワー8F

東京本社：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-2-1 X-PRESS有楽町12F

代表者：代表取締役 岩田 進

設立：2001年6月4日

事業内容：マーケティングAI事業、コマースAI事業

URL：https://www.yrglm.co.jp/

株式会社イルグルムIR情報

【2026年9月期第1四半期】二桁の増収！四半期過去最高益を達成

・決算説明の動画および資料：https://yrglm.co.jp/ir/latest_results/