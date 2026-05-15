東京・外苑前「GALLERY CLASKA」にて、「1丁目ほりい事務所」の企画展「iii＋ka のおもちゃ箱」を開催

株式会社クラスカ

株式会社クラスカ（本社：東京都港区南青山2-24-15 青山タワービル9F）は、自社運営のギャラリー「GALLERY CLASKA」にて、「1丁目ほりい事務所」による企画展「iii＋ka（イッカ）のおもちゃ箱」を2026年6月6日（土）～21日（日）の会期で開催いたします。

Profile

1丁目ほりい事務所



料理スタイリスト・粉料理研究家として、レシピ本や自宅のインテリアや雑貨などをテーマにした書籍や旅のエッセイなどを多数出版してきた堀井和子さんと、ご主人の堀井啓祐さんが2010年に設立。「CLASKA Gallery & Shop "DO"」と共同で企画展の開催やオリジナル商品のデザイン制作も行う。

CLASKA ONLINE SHOP連載：「堀井和子さんの いいもの、好きなもの(https://www.claskashop.com/?mode=f828)」

2025年3月以来、約1年ぶりとなる堀井和子さんの企画展。

今回のテーマは「おもちゃ箱」です。メインとなるのは堀井和子さんが描いたイラストを元に、長谷泉さんと制作した木製のオブジェ。好きな形の旧車や飛行機、パンを運ぶトラックなどの乗り物をはじめ、愛嬌のあるブタなど、思わず笑顔になるような楽しい作品が並びます。



また、いろいろな種類の車をモチーフにしたコラージュ作品や、本展にあわせて製作したTシャツやクリアバッグ、彦根の和洋菓子店「&Anne」のワッフル、これまでに「1丁目ほりい事務所」でつくられた貴重な作品や食器など、わくわくするような素敵なアイテムを多数ご用意しています。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

【出品予定アイテム】

木製のオブジェいろいろ／モビール／コラージュ／オリジナルTシャツ／クリアバッグ／「&Anne」のワッフル／書籍／過去につくった作品や食器 etc.



※一部の商品は会期終了後のお渡しとなります。

＜開催概要＞

1丁目ほりい事務所 「iii＋ka のおもちゃ箱」

会期｜2026年6月6日（土）～21日（日）

会場｜GALLERY CLASKA（〒107-0062 東京都港区南青山2-24-15 青山タワービル9F）

営業時間｜水曜～日曜 12:00～17:00

休廊日｜月・火曜

堀井和子さん在廊予定日｜6月6日（土）

※在廊日程最新情報は、GALLERY CLASKAのInstagram(https://www.instagram.com/gallery_claska/)でお知らせいたします。