SHIBUYA109にて『まじかるベリーベリー ～カワイイのナゾをときあかせ！～ POP UP STORE』を5月22日(金)より期間限定オープン！

株式会社イメージ・マジック

株式会社イメージ・マジック（東京都文京区、代表取締役社長：山川 誠）は、株式会社カミオジャパンの人気キャラクター『まじかるベリーベリー(https://kamiojapan.jp/brand-character/magiberry/)』の期間限定ポップアップストア「まじかるベリーベリー ～カワイイのナゾをときあかせ！～ POP UP STORE(https://shibuya109.jp/topics/disp_magiberry_/)」を、2026年5月22日(金)から5月28日(木)まで、SHIBUYA109渋谷店 8階「DISP!!!」にて開催いたします。



本ポップアップストアでは、「探偵」をテーマにした描きおろしアートの新商品や、キャラクターとおそろいのリボンとめじるしチャームを組み合わせて自分だけのオリジナルチャームが作れる「おそろいリボンチャーム」など、様々なアイテムを展開いたします。

また、キャラクターと一緒に写真が撮れるフォトスポットやパネルスタンドなどの装飾で、べりらー（まじかるベリーベリーのファンネーム）のみなさんをべりーきゅーと一緒にお迎えいたします。

【商品紹介】

■ ランダムアクリルスタンド

キーホルダーとして使っても、アクスタとして飾っても可愛いアイテム

デザイン全5種類！どれに出会えるかお楽しみ🔍

『まじかるベリーベリー』ランダムアクリルスタンド■ おそろいリボンチャーム、めじるしチャーム

まじベリ探偵のふたりとおそろいリボンチャーム

好きなめじるしチャームをつけてカスタマイズできちゃいます

『まじかるベリーベリー』おそろいリボンチャーム、めじるしチャーム■ 商品ラインナップ

描きおろしアートの新商品の他に、通常商品も多数展開いたします。

■ ノベルティ

2,200円(税込)お買い上げごとに、「ノベルティステッカー」を1枚プレゼント！

※柄はランダムでのお渡しとなります。ノベルティはなくなり次第終了となります。

また5,500円(税込)以上ご購入で、「オリジナルショッパー」にお入れしてお渡しいたします。

※ショッパーは1会計につき1枚ずつのお渡しとなります。お会計の合算・分割はできません。

ポップアップストア概要

イベント名：まじかるベリーベリー ～カワイイのナゾをときあかせ！～ POP UP STORE

開催日：2026年5月22日(金)～5月28日(木)

会場：SHIBUYA109渋谷店 8階 DISP!!!(https://maps.app.goo.gl/VpNSkzESryBWSMKR9)（東京都渋谷区道玄坂2-29-1）

営業時間：10:00～21:00（施設営業時間に準ずる）

SHIBUYA109特設ページ：https://shibuya109.jp/topics/disp_magiberry_/

お問い合わせ

■ 商品に関するお問い合わせ

goods@imagemagic.co.jp



■ イメージ・マジック イベント情報 公式X

https://x.com/IM_event_info

【会社情報】

社名：株式会社イメージ・マジック（東証上場：7793）

代表：山川 誠

資本金：3億4,796万円（2025年12月末現在）

本社：東京都文京区小石川1-3-11 ライジングプラザ後楽園6階

https://imagemagic.jp/