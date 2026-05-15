株式会社ディーエスブランド、『長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業認証制度（Nぴか）』にて四つ星へランクアップ

株式会社ディーエスブランド

株式会社ディーエスブランド（本社：長崎県長崎市、販売本部：東京都中央区、代表取締役社長：下山大祐、以下「当社」）は、「長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業認証制度（通称：Nぴか）」において、四つ星認証を取得したことをお知らせいたします。

・株式会社ディーエスブランド

「長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業認証制度（Nぴか）」ランクアップのお知らせ

https://ds-b.jp/pages/244?detail=1&b_id=1434&r_id=3644#block1434(https://ds-b.jp/pages/244?detail=1&b_id=1434&r_id=3644#block1434)

■Nぴか（長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業認証制度）とは

「Nぴか」とは、年齢や性別に関係なく、誰もが働きやすい環境づくりに積極的に取り組む長崎県内の企業を、長崎県が優良企業として認証する制度です。

「仕事と育児・介護の両立」「働き方改革」「女性の活躍推進・男女共同参画」といった項目について評価が行われ、点数に応じて一つ星から五つ星までの5段階で認証されます。

■ランクアップの背景と評価ポイント

当社は、社員一人ひとりが能力を十分に発揮できるよう、働きやすい職場環境づくりに力を入れております。本制度においては、2017年に二つ星を取得し、2020年に三つ星へと段階的に評価を高めてまいりました。

そして、2025年の更新審査にて、以下のような継続的な取り組みが評価され、このたび四つ星へとランクアップいたしました。

１.時間外労働の削減

・1日の就業時間を8時間から7.5時間に変更

・月に1回週休3日制の導入

２.年次有給休暇の平均取得日数の増加

・2023年度12.3日→2024年度12.5日

３.女性の活躍の広がり

・女性営業職の採用

■今後の展望

当社は今回の認証にとどまることなく、今後も社員一人ひとりがイキイキと働くことができるような職場環境の構築に、継続的に取り組んでまいります。

＜参考＞

・長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業認証制度（Nぴか）公式ホームページ

https://n-pika.pref.nagasaki.jp/

・当社 各種認定について

https://ds-b.jp/pages/303/

■株式会社ディーエスブランド 会社概要

株式会社ディーエスブランドは、簡単にWebサイトの作成・更新ができる国産CMS『おりこうブログ』シリーズを開発・提供しています。同シリーズは日本全国の企業・団体に4万ライセンス以上の導入実績があります。

その他にも、生成AI活用・kintone連携・メタバース・健康経営支援など幅広いソリューションを提供しており、誰でも簡単に利用できるシンプルな操作と、手厚いカスタマーサポートで企業のWeb活用を支援しています。

社 名：株式会社ディーエスブランド

代表者：代表取締役社長 下山大祐

所在地：

【本社】〒852-8003 長崎県長崎市旭町6番1号 タワーシティ長崎 タワーコート1F

【販売本部】〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目14-9 デュープレックス銀座タワー8/14 12F

設立年月：2005年11月1日

事業内容：CMSや各種クラウドサービスの開発・提供

URL：https://ds-b.jp/

【製品サイト】

・おりこうブログ（CMS）

https://oricoh-blog.com/

・おりこうブログDX（業務改善ツール・kintoneとの連携ソリューション）

https://oricoh-blog.com/dx/

・おりこうブログCX（メタバースのビジネス活用ソリューション）

https://oricoh-blog.com/cx/

・おりこうブログHR（健康経営支援ソリューション）

https://oricoh-blog.com/hr/

・おりこうAIコンシェルジュ（生成AI活用の自動接客ソリューション）

https://oricoh.ai/concierge/

【メディアサイト】

・DSマガジン（中小企業のWeb活用ガイド）

https://ds-b.jp/dsmagazine/

・健康経営DSマガジン（企業の健康経営をサポートするメディアサイト）

https://hr.ds-b.jp/