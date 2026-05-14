山形県へUターンされる方の奨学金の返還を支援します！新やまがた就職促進奨学金返還支援事業　５月18日から募集開始

山形県

新やまがた就職促進奨学金返還支援事業新やまがた就職促進奨学金返還支援事業募集概要

山形県では、将来の担い手となる若者の県内回帰・定着を促進するため、県内での居住・就業の継続を条件とした奨学金返還支援事業を市町村や企業と連携して実施しております。

この度、本事業の令和８年度助成候補者の募集を５月18日（月）より開始します。

事業概要

１ 募集人数

- やまがた若者定着枠（学生対象、市町村と連携して実施）：230名- 企業連携支援枠（学生対象、企業等と連携して実施）： 50名- Ｕターン促進枠（社会人対象、市町村と連携して実施）： 40名

２ 募集期間

３ 支援金額

４ 奨学金返還支援事業を活用された方の声

５ その他

- やまがた若者定着枠：令和８年５月18日（月）から ６月30日（火）まで- 企業連携支援枠：令和８年５月18日（月）から ９月30日（水）まで- Ｕターン促進枠：令和８年５月18日（月）から10月30日（金）まで- やまがた若者定着枠：２万６千円×令和８年４月以降の奨学金貸与月数（４年制大学の場合、最大124万8千円）- 企業連携支援枠：２万６千円×令和８年４月以降の奨学金貸与月数＋10万円（４年制大学の場合、最大134万8千円）- Ｕターン促進枠：県内居住・就業時の返還残額 （最大60万円）- 奨学金の返済に不安がありましたが、この事業が後押しになりました。山形県の人口が減少している中で、若者の定住・就業を促す有益な事業だと思います。- この事業に本当に感謝しています。事業の支援もあって夢であった職業に就くことができ、充実した生活を送れています。- 県内に居住・就業して一定期間経過後に奨学金貸与機関に一括でお支払いします。- 県内居住・就業は５年間継続する必要があります。- 複数の枠に重複して応募することはできません。

※詳細は山形県ホームページ内の事業案内ページを御覧ください。

URL:https://www.pref.yamagata.jp/110001/bunkyo/wakamonoseishounen/wakamono/syogakukin/syogakukinhenkansien.html(https://www.pref.yamagata.jp/110001/bunkyo/wakamonoseishounen/wakamono/syogakukin/syogakukinhenkansien.html)