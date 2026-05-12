【天丼・天ぷら本舗 さん天】5/14（木）～トッピング祭開催！～

【期間限定】トッピング祭開催！超お得なトッピングセットが再登場！

SRSホールディングス株式会社トッピング祭

サトフードサービス株式会社（本社・大阪府大阪市、代表取締役執行役員社長・杉本 貴之）が運営する「天丼・天ぷら本舗 さん天」では、2026年5月14日（木）～2026年5月24日（日）の期間、トッピング祭を開催します。2026年3月実施時にご好評いただいたトッピングキャンペーンを、セット内容をリニューアルして再び開催します！各セット通常価格510円～610円（税込）のところ、期間限定で1商品（天丼・定食・大麺・弁当・盛合せ）につきセット1点310円（税込）と大変お得に味わえます。

・人気セット：当店で人気の「大海老天・ちくわ天・なす天」をまとめて味わえる！

・旬セット：5月14日から開催する「金目鯛とほたるいかフェア」の「金目鯛・ほたるいか・新玉ねぎ」をまとめて味わえる！

・肉セット：現在開催中の「とろたまチャーシューフェア」の「ベーコン天」と、「鶏天」「ソーセージ天」をまとめて味わえる！

「海老天丼」にトッピングしていつもより豪華に、「大海老天ざるそば」に「旬セット」をトッピングして旬の味覚をプラスする等、様々な組み合わせを試してみるのもおすすめです。

天丼・天ぷら本舗 さん天では、独自開発の粉・タレ・厳選食材に工夫をこらし、味・品質・揚げたてにこだわっています。季節感があり、ボリュームたっぷりでお得な天丼を、いつでも揚げたてでご提供できるよう取り組んでまいります。

■キャンペーン概要

●販売商品

人気セット（大海老・ちくわ・なす） 310円（税込）

旬セット（金目鯛・ほたるいか・新玉ねぎ） 310円（税込）

肉セット（鶏・ソーセージ・ベーコン） 310円（税込）

※1商品（天丼・定食・大麺・弁当・盛合せ）につき1点お選びいただけます。

※お持ち帰り・各種モバイルオーダー対象（宅配は対象外です。）

●販売期間 2026年5月14日（木）～2026年5月24日（日）

●対象店舗 天丼・天ぷら本舗 さん天 全店にて販売

■テイクアウトは公式アプリのモバイルオーダーがお得！

天丼・天ぷら本舗 さん天の公式アプリならお持ち帰りをアプリから予約でき、事前会計も可能です。

事前会計を行えば、お店では並ばずに、商品の受け渡しのみを行います。

（予約のみで店頭での会計も可能です。）

さらに、今ならモバイルオーダー専用30円引きクーポンをプレゼントしております。

モバイルオーダークーポン

※天丼・天ぷら本舗 さん天公式アプリのクーポンご利用には、お客様の会員登録が必要です。

※モバイルオーダーのみご利用の場合は、アプリのダウンロードや会員登録なしてもご利用いただけます。

天丼・天ぷら本舗 さん天について

アプリダウンロードはこちら :https://sato-res.com/santen/app/

天丼・天ぷら本舗 さん天は「サクッとちゃんとごはん」をキャッチコピーに、早い・お得・熱々をコンセプトとした、天丼・天ぷら専門店です。

いつでも揚げたての天丼をお値打ち価格で提供できるよう、独自開発の粉・タレ・厳選食材に工夫をこらし、味・品質・揚げたてにこだわっています。季節感があり、ボリュームたっぷりでお得なメニューが魅力となっており、揚げたてサクサクの天ぷらは主食としてもおかずとしてもテイクアウトでもご利用いただけます。

「天丼・天ぷら本舗 さん天」公式ホームページ https://sato-res.com/santen/

「天丼・天ぷら本舗 さん天」公式X https://x.com/TendonTempuraST

「天丼・天ぷら本舗 さん天」公式Instagram https://www.instagram.com/tendon_tempura_st/

SRSグループについて

天丼・天ぷら本舗 さん天 外観

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティーの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ srsholdings.com(https://srsholdings.com/)

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/