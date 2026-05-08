株式会社ウィルネクスト、「EX設計ガイド 2026年版」を無料公開--採用後の定着・活躍を左右する従業員体験設計の実践フレームワーク

株式会社ウィルネクストダウンロードはこちら！ :https://luf.co.jp/willnext-consulting/contents/wp-61■ 公開の背景

転職求人倍率2.40倍（2026年2月・doda）という採用競争が激化する中、多くの企業が「採用できているのに早期離職が止まらない」という課題に直面しています。

原因の多くは採用後の設計にあります。内定承諾後から入社初日まで、転職者の約8割が何らかの不安を経験しているにもかかわらず、企業側のフォローは事務連絡が中心というのが実態です。

本資料は、従業員が組織で経験するあらゆる接点（採用～退職）を従業員目線で設計し直すための実践フレームワークをまとめたものです。

■ 本資料の特徴

・Gallup「State of the Global Workplace 2024」など国内外の一次データをもとに、EX向上の定量効果を解説

・入社前～OB期の「揺らぎ期間」が最大の離脱リスクになる理由を、データと事例で説明

・ITスタートアップ→中堅SaaS企業へ転職したWebエンジニア（30歳）を例に、7フェーズ×5行のジャーニーマップ作成事例を収録

・EX設計を3ステップで始めるための実践ガイドを掲載

■ 収録内容

1. なぜ今、EX設計が必要か

2. EXと従業員エンゲージメントの関係性

3. EXを高めることの効果（定量データ）

4. EXの6領域フレームワーク

5. EX設計に影響する3つの変化（2026年版）

6. ジャーニーマップ事例（ITエンジニア職）

7. EX向上施策一覧

8. EX設計の始め方（3ステップ）

ダウンロードはこちら！ :https://luf.co.jp/willnext-consulting/contents/wp-61■株式会社ウィルネクストについて

株式会社ウィルネクストは、個人と組織の意思決定を支援する人材・組織コンサルティング会社です。Willnext Academy・Willnext Design・Willnext Job・Willnext Consultingの4サービスを通じて、採用から定着・活躍まで一気通貫で支援しています。

■ Willnext Design(https://willnext.jp/design)（意思形成）

AIと対話を融合したキャリアデザインプログラム。価値観や動機を言語化し、「なぜ働くのか」からキャリアを再設計します。

■ Willnext Academy(https://willnext.jp/academy)（学習・コミュニティ）

旧CANTERA ACADEMYを刷新。対話・内省・実践を通じ、人事としてのあり方を探究するコミュニティ型学習プラットフォーム。

■ Willnext Job(https://willnext.jp/job/candidates)（キャリア循環）

転職・副業・プロジェクト参画など、多様なキャリア機会を一気通貫で支援。

■ Willnext Consulting(https://willnext.jp/consulting)（組織変革）

採用・育成・組織開発・人事戦略を包括的に支援し、個人の変化を組織成長へ接続します。

■会社概要

会社名： 株式会社ウィルネクスト

所在地：神奈川県相模原市緑区小渕1878-1

代表取締役：中村 真広

取締役：堀尾 司

会社HP：https://willnext.jp/

株式会社ウィルネクスト

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ウィルネクスト 広報担当

E-mail：info@willnext.jp