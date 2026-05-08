株式会社ウィルネクスト、「EX設計ガイド 2026年版」を無料公開--採用後の定着・活躍を左右する従業員体験設計の実践フレームワーク
ダウンロードはこちら！ :
https://luf.co.jp/willnext-consulting/contents/wp-61
■ 公開の背景
転職求人倍率2.40倍（2026年2月・doda）という採用競争が激化する中、多くの企業が「採用できているのに早期離職が止まらない」という課題に直面しています。
原因の多くは採用後の設計にあります。内定承諾後から入社初日まで、転職者の約8割が何らかの不安を経験しているにもかかわらず、企業側のフォローは事務連絡が中心というのが実態です。
本資料は、従業員が組織で経験するあらゆる接点（採用～退職）を従業員目線で設計し直すための実践フレームワークをまとめたものです。
■ 本資料の特徴
・Gallup「State of the Global Workplace 2024」など国内外の一次データをもとに、EX向上の定量効果を解説
・入社前～OB期の「揺らぎ期間」が最大の離脱リスクになる理由を、データと事例で説明
・ITスタートアップ→中堅SaaS企業へ転職したWebエンジニア（30歳）を例に、7フェーズ×5行のジャーニーマップ作成事例を収録
・EX設計を3ステップで始めるための実践ガイドを掲載
■ 収録内容
1. なぜ今、EX設計が必要か
2. EXと従業員エンゲージメントの関係性
3. EXを高めることの効果（定量データ）
4. EXの6領域フレームワーク
5. EX設計に影響する3つの変化（2026年版）
6. ジャーニーマップ事例（ITエンジニア職）
7. EX向上施策一覧
8. EX設計の始め方（3ステップ）
ダウンロードはこちら！ :
https://luf.co.jp/willnext-consulting/contents/wp-61
■株式会社ウィルネクストについて
株式会社ウィルネクストは、個人と組織の意思決定を支援する人材・組織コンサルティング会社です。Willnext Academy・Willnext Design・Willnext Job・Willnext Consultingの4サービスを通じて、採用から定着・活躍まで一気通貫で支援しています。
■ Willnext Design(https://willnext.jp/design)（意思形成）
AIと対話を融合したキャリアデザインプログラム。価値観や動機を言語化し、「なぜ働くのか」からキャリアを再設計します。
■ Willnext Academy(https://willnext.jp/academy)（学習・コミュニティ）
旧CANTERA ACADEMYを刷新。対話・内省・実践を通じ、人事としてのあり方を探究するコミュニティ型学習プラットフォーム。
■ Willnext Job(https://willnext.jp/job/candidates)（キャリア循環）
転職・副業・プロジェクト参画など、多様なキャリア機会を一気通貫で支援。
■ Willnext Consulting(https://willnext.jp/consulting)（組織変革）
採用・育成・組織開発・人事戦略を包括的に支援し、個人の変化を組織成長へ接続します。
■会社概要
会社名： 株式会社ウィルネクスト
所在地：神奈川県相模原市緑区小渕1878-1
代表取締役：中村 真広
取締役：堀尾 司
会社HP：https://willnext.jp/
株式会社ウィルネクスト
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社ウィルネクスト 広報担当
E-mail：info@willnext.jp