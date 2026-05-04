【岡山大学】令和7年度「岡山大学発ベンチャー称号授与式」を挙行

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 5月 4日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は2026年4月9日、令和7年度「岡山大学発ベンチャー称号授与式」を本学津島キャンパスの学長室で挙行しました。



この制度は、本学の学生・教職員が起業したベンチャー企業、または本学での研究成果を活用して起業したベンチャー企業に対して「岡山大学発ベンチャー」の称号を授与し、その企業に対して適正な支援を行うことを目的に、令和3年度に創設。授与企業には知的財産権に関する優遇措置や本学施設有償貸与の際の優遇、本学施設の住所による商業登記を可能にするなどの支援を行っています。



令和7年度は、審査を経て新たに2社が認定され、那須保友学長からそれぞれの代表者に称号盾が手渡されました。認定されたのは、学術研究院医療開発領域薬剤部の濱野裕章講師・副薬剤部長が代表を務める「株式会社健康科学評価アカデミー」と、学術研究院医歯薬学域の品岡玲教授（特任）が代表を務める「株式会社L-Create」です。



授与式後の那須保友学長との懇談会では、代表者と学長の間で今後の事業展開や大学との連携について活発な意見交換が行われました。那須学長は、他大学が持つアスリートのデータとの連携などの具体的な協力案を提案し、研究成果を幅広く社会に実装していくことへの期待を寄せました。さらに、今後の事業拡大を見据え、研究者が研究に専念できるようCXO人材の確保の重要性を指摘し、大学としてもそのための体制構築を図っていきたいとの意向を示しました。



本学は、今後も教職員や学生による起業を後押しし、イノベーションの促進と研究シーズの社会実装を推進していきます。引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学と株式会社健康科学評価アカデミー、株式会社L-Createの取り組みにご期待ください。

本情報は、2026年4月14日に岡山大学から公開されました。

学長との懇談の様子

代表者にエールを送る那須学長

那須学長と代表者の集合写真

岡山大学発ベンチャー認定盾

◆参 考

・岡山大学研究・イノベーション共創機構

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

https://venture.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学「岡大ベンチャーサポートテラスV-Story」起業相談窓口

https://venture.okayama-u.ac.jp/consultation/

・株式会社健康科学評価アカデミー

https://hseahp.com/

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15277.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

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岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html