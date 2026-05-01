株式会社 ノーウェア

A BATHING APE(R)（ア ベイシング エイプ(R) 以下、BAPE(R)）は、HIDDEN(R)とのコラボレーションを発表します。



本コレクションは、初期BAPE(R)のヘリテージと、HIDDEN(R)のミニマルでコンセプト重視の美学を融合させたものです。グラフィックの大胆さや実験性が際立っていた初期のアーカイブから着想を得て、アイコニックなデザインにHIDDEN(R)のロゴを掛け合わせ、落ち着いたグリーントーンで統一。



過去のムードを継承しながら、現代的で洗練されたバランスに仕上げています。

「BAPE(R) x HIDDEN(R) BY BATHING APE TEE」は、ホワイトとブラックの2色展開。BAPE(R)を象徴する“APE HEAD”グラフィックに、背面にはHIDDEN(R)の円形「h」ロゴを大胆に配置。

「BAPE(R) x HIDDEN(R) “GO HIDDEN” TEE」は、本プロジェクトのコンセプチュアルな一着。「A BATHING APE(R) WANTS YOU TO… GO HIDDEN!」というメッセージは、BAPE(R)のアーカイブ的エネルギーをHIDDEN(R)のミニマルな美学で再解釈。カルチャーの記憶と現代的ミニマリズムを象徴しています。

「BAPE(R) x HIDDEN(R) STA CAMO TIGER FULL ZIP HOODIE」と「STA CAMO SWEAT PANTS」は、BAPE(R)を象徴するモチーフのひとつを新たに開発されたSTA CAMOで再構築。HIDDEN(R)のグリーンを取り入れたこのカモフラージュは、ブランドのデザインを現代的にアップデートしたものです。

これらのアイテムは、過去と今、主張と控えめさをつなぐ、本コレクションを象徴する仕上がりとなっています。

フットウェアは「BAPE(R) x HIDDEN(R) BAPE STA(TM)」として登場。ストリートを代表するシルエットを、ミニマルで現代的にアップデートしています。



上質なヌバック素材に、淡いグレーブラウンをベースカラーとして採用。ヴィンテージ調のホワイトソールと、ヒールタブやタンにあしらったHIDDEN(R)のグリーンがアクセントになっています。装飾を抑え、素材と色で魅せるデザインに仕上がっています。



ヒール外側には、HIDDEN(R)の円形「h」ロゴをリフレクティブデボスで配置。BAPE STA(TM)のスターやミッドソールのロゴとのコントラストが、コラボレーションならではのディテールを際立たせています。

アクセサリーラインも、主張と控えめさのバランスを表現しています。



「BAPE(R) x HIDDEN(R) BAPE STA(TM) MESH CAP」は、フロントに共同ロゴ、背面には通気性のあるメッシュ素材を採用し、機能性とデザイン性を両立。

「APE HEAD ALUMINUM ASHTRAY」は、HIDDEN(R)のグリーンで仕上げたアルミ製アッシュトレイで、BAPE(R)のアイコンを現代的に落とし込んだアイテムです。



本コレクションは、ヘリテージとモダン、主張と控えめさのバランスをテーマにしています。過去を大切にしながら、今の感覚でアップデートしたストリートウェアのあり方を表現しています。



BAPE(R)のグラフィックとHIDDEN(R)のミニマルな感性を掛け合わせることで、「スタイルは強く主張しなくても成立する」というメッセージを伝えています。



BAPE(R) x HIDDEN(R)コレクションは、2026年5月2日(土)より、BAPE STORE(R)およびBAPE.COMにて発売予定です。

BAPE(R)︎ X HIDDEN(R) BAPE STA(TM)︎COLOR: BEIGE\36,300- (税込)

BAPE(R)︎ X HIDDEN(R) GO HIDDEN TEECOLOR: GRAY\49,500- (税込)BAPE(R) X HIDDEN(R) STA CAMO SWEATPANTSCOLOR: GRAY\36,300- (税込)BAPE(R)︎ X HIDDEN(R) GO HIDDEN TEECOLOR: WHITE, BLACK\12,100- (税込)BAPE(R)︎ X HIDDEN(R) BY BATHING APE TEECOLOR: WHITE, BLACK\12,100- (税込)BAPE(R)︎ X HIDDEN(R) BAPE STA(TM)︎ MESH CAPCOLOR: BLACK\18,700- (税込)BAPE(R)︎ X HIDDEN(R) APE HEAD ALUMINUM ASHTRAYCOLOR: GREEN\29,700- (税込)

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