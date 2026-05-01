【長野県東御市】東御ワインフェスタ2026

東御市

長野県東御市で開催される、年に一度のワインの祭典「東御ワインフェスタ」。

第12回目となる2026年は、5月16日(土)・17日(日)の2日間にわたり開催されます。

今年は、初めての試みとして、しなの鉄道 「田中駅」 南口ロータリーがメイン会場となります。

東御ワインフェスタ2026ポスター

ワイン用ブドウの栽培に適した気候と風土を活かし、個性あふれるワインを手がけるワイナリーや生産者が集結。

地元産ワインと、地元食材を使ったフードを余すことなく楽しめるイベントです。

これまでは東御市内のワインやフード限定でしたが、今年は東御市近隣からも数店が出店します。

昨年度の様子

また、2日目、日曜日の11:30からは、長野県出身のシンガーソングライター、湯澤かよこさんによるステージも予定されています。

信州の自然に育まれた温かくも力強い “soulful” な歌声で魂を鼓舞するメッセージソングをお楽しみください。

昼も夜も、田中駅前で東御ワインに酔いしれる

湯澤かよこさん

昼の部は、各ワイナリーやブドウ生産者が生み出すこだわりのワインをグラスで飲み比べられるだけでなく、おいしいフード、体験ブースなど、五感で楽しめる盛りだくさんの内容となっています。



そして、土曜日だけ開催される夜の部は、会場を線路の反対側、日帰り温泉施設「ゆぅふるtanaka」の正面デッキに移して開催。事前の参加予約は不要ですが、「TOMIロゴ入り2026年版オリジナルワイングラス」の購入者、または、「TOMIロゴ入りリーデル社製オリジナルワイングラス」の購入者のみが参加できます。

昨年度の夜の部の様子

昼の部には提供しない、夜だけ楽しめる限定ワインもご用意。生演奏のブルースを聴きながら、夜も東御ワインをお楽しみください。

東御ワインフェスタ記念ワイン 「アッサンブラージュ2025」

今年で3ヴィンテージ目となる東御ワインフェスタ記念ワイン「アッサンブラージュ2025」は、東御市内のワイナリー、アルカンヴィーニュが醸造しました。

東御市内16者、9品種のブドウをアッサンブラージュ（ブレンド）し、東御のテロワールを表現した白ワインです。

「アッサンブラージュ 2025」のご購入は、事前にご注文いただき、「東御ワインフェスタ2026」のイベント当日のお渡しとなります。

詳しくは、アルカンヴィーニュのWEBサイトをご参照ください。

アルカンヴィーニュWEBサイト：https://jw-arc.co.jp/

そして、イベント当日の目玉として、フルボトルワイン20本分に相当する15,000ml（15リットル）ボトルにも瓶詰めしました！

（ちなみに、この15リットル入りの巨大ボトルは、「ネブカドネザル」と呼ばれるそうです）

「記念ワイン」となる巨大ボトル

さらに、今年はこの「記念ワイン」を多くの方に楽しんでいただきたく、「Instagramフォロー＆リポストで『記念ワイン』１杯サービス！」 企画を実施します。

東御ワインクラブのInstagramアカウントをフォローして、投稿を再投稿(リポスト)していただくと、各日先着500名に「記念ワイン」を1杯(約30ml)サービスいたします。

「Instagramフォロー＆リポストで『記念ワイン』１杯サービス！」 企画

１.東御ワインクラブのInstagramアカウント（@tomiwineclub）をフォロー

２.東御ワインクラブの以下の投稿を再投稿(リポスト)

https://www.instagram.com/p/DXl45K7iTWJ/

３.イベント当日、「記念ワイン」を提供するブースで上記１.２.を対応してくださっていることが確認できた方、両日先着500名に「記念ワイン」を1杯(約30ml)サービス！

駅前の新しい会場で開催される「東御ワインフェスタ2026」で、東御の風土を感じながら、のんびりと楽しい時間をお過ごしください。

開催概要

イベント名

東御ワインフェスタ2026

開催日

2026年5月16日(土)、 17日(日)

開催時間

5月16日 《昼の部》 11:30～17:00、 《夜の部》 17:00～20:00

5月17日 10:00～15:00

会場

【メイン会場】しなの鉄道 「田中駅」 南口ロータリー

《夜の部》のみゆぅふるtanaka正面デッキ

- 会期中、「田中駅」南口ロータリーの一部について、交通規制を行います。- イベント用の駐車場はありません。公共交通を利用してご来場ください。入場料

《昼の部》

入場無料（飲食はすべて有料）

《夜の部》

「TOMIロゴ入り2026年版オリジナルワイングラス」(税込1,000円)または、

「TOMIロゴ入りリーデル社製オリジナルワイングラス」(税込2,500円)の購入者のみ入場可能（ワインは有料）

- ワインを召し上がる方は、ぜひ“マイグラス”をご持参ください。- 数量限定となりますが、会場でもワイングラスを販売します。- 会場で販売されるグラスには、《夜の部》の参加権利がついていないグラスも含まれます出店予定者(出店申込順)

5月16日(土)

《昼の部》

●ワイン

ドメーヌムラヤマ、J's vineyard、NAKADA WINES、コトノモト、ヨネファーム東御、CAVE HATANO、株式会社鹿之助萬蔵、リュードヴァン、アルカンヴィーニュ、ヴィラデストワイナリー、Jardin Omino、Ro_vineyard、のらのらふぁーむ＆ワイナリー、ルーセントワインHIRO、ひかるの畑、千曲川シェアヴィンヤード、イルフェボー、スターダスト・ヴィンヤード、Veraison-note、ジオヒルズワイナリー、ツイヂラボ、プレザンティール、Aperture Farm and Winery

●フード

とうみ食堂、Moldova Market、パンとお菓子 クリシェ、オラホビール、ビーハイブ、sens、しんちゃんおやき、ノンナジーニャ、日本酒専門店 坐kura、シフォンケーキ工房ふわり。、リュードヴァン、アトリエ・ド・フロマージュ、まる屋・eight fold、& espresso、八重原ハム、(株）SHIOSAWA うどん天国麺天、とや原ファーム

●キッチンカー

自家製ソーセージハム男、お菓子工房春色、CHAYHANE ニコちゃんケバブ、牧舎みねむら

●多目的(体験)ブース

マカナリボン、株式会社ファスコナガノ、SASAKIFARM

《夜の部》

●ワイン

J's vineyard、NAKADA WINES、CAVE HATANO、リュードヴァン、アルカンヴィーニュ、ヴィラデストワイナリー、のらのらふぁーむ＆ワイナリー、ルーセントワインHIRO、イルフェボー、ジオヒルズワイナリー

5月17日(日)

●ワイン

ドメーヌムラヤマ、NAKADA WINES、アクアテラソル馨光庵、コトノモト、CAVE HATANO、株式会社鹿之助萬蔵、リュードヴァン、アルカンヴィーニュ、ヴィラデストワイナリー、Jardin Omino、Ro_vineyard、のらのらふぁーむ＆ワイナリー、ルーセントワインHIRO、ひかるの畑、千曲川シェアヴィンヤード、スターダスト・ヴィンヤード

●フード

とうみ食堂、Moldova Market、パンとお菓子 クリシェ、オラホビール、ビーハイブ、sens、しんちゃんおやき、ノンナジーニャ、日本酒専門店 坐kura、シフォンケーキ工房ふわり。、リュードヴァン、アトリエ・ド・フロマージュ、& espresso、八重原ハム、(株）SHIOSAWA うどん天国麺天、とや原ファーム

●キッチンカー

自家製ソーセージハム男、お菓子工房春色、CHAYHANE ニコちゃんケバブ、牧舎みねむら

●多目的(体験)ブース

SASAKIFARM

東御ワインフェスタについて

主催の「東御ワインクラブ」は、ワイナリー、ヴィンヤード、ワイン用ぶどうの生産者、応援団などで構成された任意団体。

東御産ワインの認知拡大と消費促進を目的に活動しています。

2012年に第1回目を迎えた東御ワインフェスタは、今年で12回目となります。

もともとは「地域でもなかなか味わうことができない地元産のワインを地元の人々に味わってほしい」という想いからスタートしましたが、今では全国から注目を集める“個性派ワイナリーの祭典”へと成長。東御市内のぶどう生産者・醸造家、そして市民の手、地元企業の協賛によって一体となってつくりあげるイベントです。

当日は、東御市で栽培されたぶどうを使い、各ワイナリーが丹精込めて醸造した個性豊かなワインがずらり。

色・香り・味わいも多彩なワインが並び、地元飲食店も多数出店。

地域の恵みをまるごと楽しめるフェスタです。

東御ワインクラブSNS

Facebook(https://www.facebook.com/tomiwineclub) / Instagram(https://www.instagram.com/tomiwineclub/) / X(https://x.com/tomiwineclub)

ワインフェスタ全体に関するお問い合わせ

東御ワインクラブ 東御ワインフェスタ事務局

〒389-0516 長野県東御市田中279（信州とうみ観光協会内）

tomiwineclub@gmail.com

東御市のワイン振興に関する問い合わせ

東御市農林課農産物振興係

0268-75-2016