日本精化株式会社

日本精化株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役執行役員社長：矢野 浩史）は、2026年3月期 の決算を発表しました。売上高は、前年比5.2％減の337億9,600万円、営業利益は、前年比9.1％増の53億4,100万円、経常利益は、前年比6.9％増の55億7,000万円、親会社株主に帰属する当期純利益は、 前年比14.4％増の44億2,800万円となりました。

業績のポイント

売上高は、機能性製品セグメントのトレーディング分野において、中期経営計画での計画通り、商事子会社のうち1社が離脱したことにより減少しました。利益面は、機能性製品セグメントのヘルスケア分野での医薬品中間体の受託品がスポットで増加したことやファインケミカル分野の収益性改善などにより、営業利益、経常利益の増加となり、親会社株主に帰属する当期純利益は、投資有価証券売却益の計上もあり、増加となりました。

各事業部門の業績

・機能性製品

当セグメントにおきましては、売上高は263億5,100万円（前期比7.4％減）となりました。セグメント利益 （営業利益）は46億8,800万円（同8.7％増）となりました。また、利益率は17.8%（前期15.2%）となりました。

ビューティケア：化粧品用ウールグリース誘導体の販売は増加しましたが、機能性油剤の海外向け流通在庫の調整遅れ及び国内向け生理活性物質の販売減少により、ビューティケア分野全体で減収減益となりました。

ヘルスケア：医薬品用リン脂質は、海外向け販売が増加しました。また、医薬中間体の受託品がスポットで増加したことや、医薬品用ウールグリース誘導体の海外向け販売増加とコストダウン等による収益性改善もあり、ヘルスケア分野全体で増収増益となりました。

ファインケミカル：工業品用ウールグリース誘導体の海外向け販売増加とコストダウン等による収益性改善により、ファインケミ カル分野全体で増収増益となりました。

・環境衛生製品

当セグメントにおきましては、原材料価格上昇の影響を受けましたが、販売価格の改定やフードビジネス及び医療介護分野における新製品の拡販に取組んだ結果、売上高は72億1,200万円（前期比3.1％増）、セグメント利益（営業利益）は５億7,200万円（同10.2％増）となりました。

・その他

その他の事業の売上高は２億3,300万円（前期比3.0％増）、セグメント利益（営業利益）は８，000万円（同30.1％増）となりました。

今後の見通し

当社グループは、引き続き経営基盤の更なる強化に取組むとともに、収益拡大への貢献が期待できる品目への選択と集中を推進し、2027年３月期の連結業績見通しにつきましては、市況や外部環境の動向等を踏まえ、売上高 374億円（当期比10.7％増）、営業利益57億円（同6.7％増）、経常利益60億円（同7.7％増）、親会社株主に帰属する当期純利益52億円（同17.4％増）を見込んでおります。

日本精化株式会社

**会社概要**

- 本社所在地：大阪府大阪市中央区備後町2丁目4番9号 日本精化ビル10F

- 代表者名：矢野 浩史

- 上場：東証プライム

- 資本金：59億3322万円

- 設立：1918年02月

- 事業内容：機能性製品及び環境衛生製品の製造販売、不動産の賃貸

- ウェブサイト：https://www.nipponseika.co.jp/

- 公式Instagram：https://www.instagram.com/nfc_corporate_official/