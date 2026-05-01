こどもの日、最大400名の“小さなライダー”が集結--2才からのレースイベント「ストライダーエンジョイカップ」神戸で開催

株式会社Ampus

2026年5月4日（月・祝）・5日（火・祝）の2日間、兵庫県神戸市・メリケンパークにて「ストライダー エンジョイカップ 神戸メリケンパークこどもの日ステージ」を開催します。

2才から参加できるレースイベントとして、多くの子どもたちが集まる、こどもの日を象徴する特別なイベントです。

※本イベントのエントリー受付は終了しております。(当日参加コンテンツもあり)

エンジョイカップは2才から参加できるはじめてのストライダーレースイベントです。

年齢別カテゴリーで行われる本格的なレースに加え、順位を競わないエキシビションレースも開催。

はじめてレースに挑戦する子どもから、ステップアップを目指すライダーまで、それぞれの「挑戦」と「成長」が生まれる場。1年を通して日本各地で開催予定です。

子どもたちが一斉にスタートラインを駆け出す光景は、ストライダーイベントならではの魅力のひとつ。

こどもの日ステージは特別仕様！こどもの日に合わせて多くのこいのぼりが空を泳ぎます。

神戸の空に広がるこいのぼりと、地面を駆けるたくさんの子どもたち。レース前に行われるストライダーパレードは、参加する子どもたちがコースを一斉に走る特別な時間。

小さな背中が同じ方向を目指して走り出すその瞬間は、こどもの成長を願う「こどもの日」を象徴する光景です。

■大会概要

開催日：2026年5月4日（月・祝）・5日（火・祝）

時間：8:20～17:00（予定）

会場：メリケンパーク（兵庫県神戸市中央区波止場町2）

後援：スポーツ庁 兵庫県

他にも当日受付で楽しめるコンテンツも充実！

■ストライダーアドベンチャーゾーン（試乗体験）

1才～5才までのお子さまを対象とした、はじめてのストライダー体験コンテンツです。

コース内には、トンネルやカラフルなストーンなど、遊びながらバランス感覚を育てられる障害物がたくさん。夢中になって進むうちに、自然とストライダーが体の一部になったみたい！？

さぁ、ストライダーにまたがって一歩踏み出せば、そこはドキドキワクワクのアドベンチャー。

めいっぱい遊びつくそう！

■Ready Set GO!体験（スタート体験）

ストライダーの「Ready Set GO！」を誰もが体験できちゃう初心者向けのコーナーです！これができたら次はレースデビュー？！

ストライダー公式サイト：https://www.strider.jp/

エンジョイカップ公式サイト：https://strider-enjoycup.jp/index.html

■ストライダーとは

STRIDER(R)は、世界25ヶ国、400万人以上の子どもたちに愛されているただひとつのランニングバイクです。ストライダーは三輪車や補助輪付き自転車とは違い、子どもたちが、自ら直感的にバランスをとりコントロールする乗り物です。だからこそ、自然とバランス感覚が身につき、体幹も鍛えられ、ココロとカラダが大きく成長する1歳半から4歳の間、子どもたちの好奇心を満たすことができます。



■会社概要

ストライダージャパン（株式会社Ampus）

所在地：東京都杉並区高円寺南4-29-5 R7ビル

代表：代表取締役 岡島 和嗣

設立：1998年1月