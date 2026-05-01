北欧の美意識を纏う新ブランド「WAKASA＆CO. STYLE」誕生

株式会社わかさ生活

株式会社わかさ生活（本社：京都市下京区）はこのたび、北欧のライフスタイルと美意識を体現する新たなスタイルブランド「WAKASA＆CO. STYLE（ワカサ アンド コミュニティ スタイル）」を立ち上げ、その世界観を体感いただける展示販売会を開催いたします。

北欧の“本物”と出会う空間

WAKASA＆CO. STYLE

「WAKASA＆CO. STYLE」は、フィンランドをはじめとする北欧で出会った、素材・デザイン・思想において優れたアイテムを厳選し、日本でご紹介するブランドです。

わかさ生活はこれまで、北欧産ビルベリーにこだわった製品づくりを続けてきました。その過程で触れてきた北欧の文化、自然と共生する価値観や、長く使い続けることを前提としたものづくりに深く共鳴したことが、本ブランド誕生の背景にあります。

日本国内では、わかさ生活のみで展開する、特別なラインナップです。

展示販売会について

本展示販売会では、北欧ラグジュアリーブランドのバッグやジュエリーを中心に、日常に静かな豊かさをもたらすアイテムをご紹介します。実際に手に取り、試着しながらその魅力をご体感いただけます。

ゆったりとした空間の中で、北欧の洗練された世界観をご堪能ください。

限定コレクション「BLUEBERRY CROWN」

2026年4月、「WAKASA＆CO. STYLE」限定アイテムとして、ジュエリーブランドとのコラボレーションによる新コレクション「BLUEBERRY CROWN」が誕生しました。

北欧の森に実るビルベリーからインスピレーションを受け、“生命の結実”を象徴するクラウンモチーフで表現。静寂と力強さを併せ持つデザインが特徴です。

リング、ペンダント、イヤリングなど、多彩なラインナップをご用意しています。

開催概要

BLUEBERRY CROWN

開催日程：５月２日（土）、３日（日）

営業時間：9:00～19:00

会場：WAKASA＆CO. KYOTO 京都四条店 ２階

住所：京都府京都市下京区四条烏丸長刀鉾町22

アクセス：阪急「烏丸駅」・地下鉄「四条駅」20番出口より徒歩3分

関連サイト

WAKASA＆CO. KYOTO 京都四条店

WEB SHOP：https://wakasacostl.base.ec

Instagram：https://www.instagram.com/wakasaandco_style/

今後は新作コレクションや北欧のライフスタイル提案など、ブランドの世界観を継続的に発信してまいります。