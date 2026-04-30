近畿大学（大阪府東大阪市）は、大学をあげて就職戦線に突入する学生を鼓舞するため、「就職活動決起大会」を毎年開催しています。今年度は令和8年（2026年）5月9日（土）に開催し、NVIDIAの日本代表兼米国本社副社長で本学卒業生の大崎真孝氏をゲストに迎え、近大生にエールを送っていただきます。 【本件のポイント】 ●学長をはじめとする教職員が一丸となって、就職活動に挑む学生を応援するイベントを開催 ●NVIDIA日本代表兼米国本社副社長の大崎真孝氏がゲストスピーカーとして就活生を激励 ●就活生に人気の高い企業の採用担当者によるトークセッションや、「業界・企業研究ワークショップ」を実施 【本件の内容】 令和10年（2028年）卒業予定者（現大学3年生）の就職・採用活動は、例年どおり企業の広報活動（企業説明会等）開始が令和9年（2027年）3月1日以降、採用選考活動（面接等）開始が令和9年（2027年）6月1日以降と発表されています。本学では、就職活動に臨む学生を鼓舞するため、毎年「就職活動決起大会」を開催しており、今年が15回目となります。学生に早期からの行動を促し、在学生にいち早く情報を届けるため、昨年同様5月に実施します。 ゲストスピーカーとして、NVIDIA日本代表兼米国本社副社長の大崎真孝氏（平成3年（1991年）理工学部卒業）をお迎えし、「AI時代に必要な価値～企業で求められる人材～」と題して、AIの急速な進展が続く現代社会において、キャリアを切り拓くための考え方や方法について講演いただきます。また、積水ハウス株式会社、日本たばこ産業株式会社、ミネベアミツミ株式会社の採用担当者にご登壇いただき、採用担当者の着眼点や評価につながるAIの活用方法など、就活に役立つトークセッションを実施します。 さらに、学長をはじめ、副学長や教職員も出席して就活生と一緒に頑張ろう三唱を行い、大学をあげて就職活動に臨む学生を後押しします。他にも、登壇企業による座談会や就職活動に必要な力を身につけられる「業界・企業研究ワークショップ」を実施し、学生が主体的にキャリアを発見できる機会を提供します。 【開催概要】 日時：令和8年（2026年）5月9日（土）13：00～16：00 場所：近畿大学東大阪キャンパス 11月ホール 大ホール （大阪府東大阪市小若江3-4-1、近鉄大阪線「長瀬駅」から徒歩約10分） 対象：全キャンパスの3年生（薬学部5年生含む）、大学院・短大1年生 約9,000人 ※当日は約1,000人の会場参加を想定 【プログラム】 13：00～13：15 オープニング 13：15～14：00 ゲストスピーチ 「AI時代に必要な価値～企業で求められる人材～」 大崎真孝氏（NVIDIA 日本代表兼米国本社副社長） 14：00～14：45 有名企業採用担当者によるトークセッション 「AIに頼る就活はアリ？ナシ？～採用担当者が語る評価ポイント～」 （積水ハウス株式会社、日本たばこ産業株式会社、ミネベアミツミ株式会社） 14：45～14：55 学生からの決意表明・応援部演舞 14：55～15：00 頑張ろう三唱&写真撮影 15：10～16：00 業界・企業研究ワークショップ・登壇企業との座談会 【ゲストプロフィール】 大崎真孝（おおさきまさたか）氏 NVIDIA 日本代表兼米国本社副社長 平成3年（1991年）近畿大学理工学部原子炉工学科卒業後、日本テキサス・インスツルメンツ株式会社に入社。大阪でエンジニアと営業を経験した後、米国本社に異動し、ビジネスディベロップメントを担当。本社勤務を含め20年以上、DSP、アナログ、DLPなど幅広い製品に携わりながら、さまざまなマネジメント職に従事。平成26年（2014年）にNVIDIA 日本代表として入社。パソコン用ゲームのグラフィックス、インダストリアルデザインや科学技術計算用ワークステーション、スーパーコンピューターなど、NVIDIA製品やソリューションの市場およびエコシステムの拡大を牽引し、日本におけるAIコンピューティングの普及に注力している。首都大学東京で経営学修士号（MBA）を取得。 【関連リンク】 キャリアセンター https://www.kindai.ac.jp/career/