淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」のレストラン「モリノテラス」では、春の淡路島を代表する旬の味覚“生しらす”をふんだんに使った「淡路生しらすTKG」と、アニメやマンガの世界観を再現している「ニジゲンノモリ」ならではの、「3倍盛り！生しらす丼」を4月25日（土）より提供いたします。 漁獲量日本一を誇る淡路島の生しらすは、淡路島北部の岩屋港で漁獲されたしらすを瞬間冷凍することで提供できるようになった、幻の一品です。漁獲されたしらすの中で、生しらすとして提供できるのは、全体のわずか2％。透き通る美しい見た目と蕩けるような食感、鼻から抜ける甘い香り、旬の季節でしか楽しめない味覚を、ぜひお召し上がりください。 さらに今回、アニメやマンガの世界感を再現する「ニジゲンノモリ」ならでは！の、「3倍盛り！生しらす丼」を初提供！通常の3倍の“生しらす”が輝く、淡路島の春のどんぶり“絶対王者”がニジゲンノモリに降臨しました！ 家族で一緒に！仲間とともに！ニジゲンノモリで淡路島の旬を頬張ろう！

■季節限定メニュー「生しらす丼」 概要

提供開始： 2026年4月25日（土） 場所： レストラン「モリノテラス」（ニジゲンノモリ内） 営業時間： 11:00～19:30（L.O 19:00） メニュー： ・淡路生しらすTKG／1,900円（税込） ・3倍盛り！生しらす丼／4,800円（税込） ※品切れ次第終了 ※当日の漁獲量により、提供数が変動いたします URL：https://nijigennomori.com/food/

■淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」について

神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか５分！東京ドーム約28個分もの敷地を誇る兵庫県立淡路島公園の雄大な自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”ニジゲン体験をお届けする新感覚アニメパーク。 日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームといった「ニジゲンコンテンツ」を五感で満喫できる、さまざまなアトラクションを展開しています。 「ドラゴン クエスト」「ゴジラ」「NARUTO-ナルト-」シリーズ「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツを再現した原作さながらの世界観と、大自然の中を全身で遊ぶ体験型アトラクションをお楽しみください。 ※詳細はHP（https://nijigennomori.com/）よりご覧いただけます。