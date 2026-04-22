写真1枚で空室を即モデルルーム化。不動産会社向けAIバーチャルステージング「Nuintelia（ヌインテリア）」β版提供開始

株式会社Neurosphere

株式会社Neurosphere（本社：東京都港区、代表取締役：根来 実、以下「Neurosphere」）は、不動産・リノベーション会社向けのAIバーチャルステージングツール「Nuintelia（ヌインテリア）」のベータ版を本日より提供開始いたしました。

物件写真を1枚アップロードするだけで、ターゲットとする入居者像に合わせたインテリアを自動で生成します。家具の搬入や撮り直しは一切不要、物件の印象を手軽に、かつ大きく変えることができます。

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URL：http://www.nuinterior.ai/ (http://www.nuinterior.ai/)

開発の背景

物件を探す人の多くは、ポータルサイトの写真を見て内見するかどうかを決めます。明るく整った部屋の写真と、がらんとした空室のままの写真では、同じ物件でも受ける印象はまるで違います。ところが実際の現場では、掲載写真の撮影や加工は今も営業担当者や事務スタッフが片手間で対応しているケースが少なくありません。写真の明るさや色味の調整、映り込んだ不要物の除去といった作業には一定のスキルと時間が必要で、日々の業務に追われる営業現場ではなかなか手が回らないのが実情です。

こうした課題を補う手段として、空室に家具を実際に搬入してモデルルームを作る「ホームステージング」が以前から活用されてきました。ただ、家具のリース費用や搬入・搬出の手間を考えると、コストと時間の負担が重く、全物件への展開はなかなか難しいのが実情でした。

デジタルでステージングを行うサービスも登場していますが、使いこなすには専門的な知識が必要なものが多く、不動産会社の現場にはなかなか根付いていません。

こうした課題に対して、写真1枚あれば、現場担当者が特別なスキルなしに直感的に使えるツールとして「Nuintelia」を開発しました。

Nuinteliaとは

Nuintelia（ヌインテリア）は、物件写真にAIで家具・内装を合成するバーチャルステージングツールです。「30代の共働き夫婦向け」「単身の外国人ビジネスパーソン向け」といった入居者像を入力するだけで、その人物のライフスタイルに沿ったインテリアを自動で提案・生成します。窓の外の景色や部屋の構造はそのままに、空間の雰囲気だけを丸ごと変えることができます。

従来のバーチャルステージングと異なり、ペルソナ設定から空間デザインまでを一括で自動生成できる点が特徴です。

家具のリース・搬入費用は一切かからず、追加の撮影も不要です。不動産仲介会社はもちろん、リノベーション会社や管理会社、物件オーナーまで、幅広い場面でご活用いただけます。

主な機能

1. ペルソナ一括自動生成

想定する入居者像をテキストで入力すると、そのライフスタイルに合ったインテリアと家具配置を自動で生成します。ターゲット設定から仕上がりまでをまとめて処理できるため、複数の物件を並行して扱う場合でも作業の手間が大幅に省けます。

2. スタイル変更

窓の外の景色はそのままに、北欧風・インダストリアル・和モダンといった全く異なるインテリアスタイルへ切り替えることができます。同じ物件でもターゲットに応じて複数パターンを使い分けられるため、図面や間取り図だけでは伝わりにくい「暮らしのイメージ」を具体的に見せることができます。

3. 壁紙シミュレーション

家具や小物の配置はそのままに、壁紙（クロス）のデザインだけを変えて確認できます。リフォーム提案の場面では、施工前に仕上がりのイメージを共有できるため、オーナーや施主との合意形成がスムーズになります。

4. 家具の除去＆再ステージング

古い家具が写り込んだ状態の写真でも、AIが自然に消去したうえで新たな家具を仮想的に配置し直します。退去直後で家財が残っている物件や、前オーナーの家具が映り込んでいるケースでも、撮り直しをせずにそのまま活用できます。

導入のメリット

従来のホームステージングと比較した際の主なポイントは以下の通りです。

β版の事前登録について（不動産会社限定・先着100社）

- 家具のリース・搬入費用がかからない- 物件の反響率・内見率の改善が見込める- ターゲット入居者に合わせたスタイルを複数パターン用意できる- 専門知識がなくても、写真1枚から操作できる- 既存の物件写真をそのまま使えるため、追加撮影が不要

β版の提供にあたり、不動産会社を対象に先着100社限定のトライアルプログラムを実施いたします。実際の業務での使い勝手やご要望を直接フィードバックいただきながら、サービスをともに磨いていきたいと考えております。

対象：不動産会社限定・先着100社

月間生成枚数：月100枚（期間未定）

アンケート特典：毎月のアンケート回答でクレジット100枚を追加付与

※月100枚以上のご利用を希望の方は別途お問い合わせください。

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URL：http://www.nuinterior.ai/

イベントのお知らせ

2026年5月18日（月）、経営層・意思決定者を対象としたAI実装戦略カンファレンス「NEUROSPHERE」を大手町（3×3 Lab Future）にて開催いたします。

AIエージェントの実装と経営判断を結びつけ、企業変革を加速させるための実践知を共有するイベントです。

■ 開催概要

対象： CXO、事業責任者、経営企画部門、DX推進担当者

内容： 実践セミナー、パネルセッション、AIデモ実演、ネットワーキング（軽食・ドリンク付）

詳細・お申し込み：https://neurosphere.peatix.com/

会社概要

会社名：株式会社Neurosphere

所在地：東京都港区

代表者：代表取締役 根来 実

事業内容：AI BPO、AIエージェント開発、業務DX支援 ほか