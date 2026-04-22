【お中元・夏ギフト】涼やかなフルーツジュレや、アイスクリームのセットも登場｜PRESS BUTTER SANDが贈る、夏のスイーツギフト
株式会社BAKE（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：笠井 英一）が運営するバターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」は、2026年6月1日（月）より、お中元や夏のギフトにふさわしいラインナップを販売いたします。
夏のご挨拶に、涼やかなおいしさを贈るスイーツギフト
フルーツジュレや自分で作るアイスクッキーサンドなど、暑い時期にも喜ばれるラインナップ
PRESS BUTTER SANDでは、今年も夏のお中元やギフトにぴったりの商品を取り揃えました。人気フレーバーの「あまおう苺」や、夏にぴったりの爽やかな「檸檬」など、個包装のバターサンドを詰め合わせたセットに加え、暑い時期にもさっぱりとお楽しみいただけるフルーツジュレなど多様なラインナップをご用意いたしました。
さらに、人気の「バターアイスクリーム〈キャラメル〉・クッキーセット」も、夏の期間限定商品として登場。コク深く濃厚なバターアイスにキャラメルをたっぷり練り込んだ「バターアイスクリーム〈キャラメル〉」と、サクサクの「プレスバタークッキー」を組み合わせたセットです。アイスクッキーサンドのようにお楽しみいただくことはもちろん、クッキーを崩してアイスと混ぜるなど、様々なアレンジをお楽しみいただけます。
日頃の感謝を込めたお中元にはもちろん、帰省など、夏のイベントを目前に控えたこの時期のお土産としてもおすすめのラインナップです。
【商品概要】
●バターサンド3種詰合せ〈あまおう苺・檸檬〉14個入
・価格 ：3,240円（税込）
・内容 ：バターサンド ×4個、バターサンド〈あまおう苺〉 ×5個、バターサンド〈檸檬〉 ×5個
・販売場所：「PRESS BUTTER SAND」全国の常設店舗 /「PRESS BUTTER SAND」全国の催事場 /
「BAKE the SHOP」全国の店舗 / 公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE(https://bake-the-online.com/products/press-butter-sand-3types-assortment14p-summer2026)」/ 楽天市場 / Yahoo！ショッピング/ Amazon / auPayマーケット / LINEギフト ※一部、取り扱いの無い店舗もございます。
・販売期間：2026年6月1日（月）～8月31日（月）※なくなり次第終了となります。
● バターサンド3種詰合せ〈あまおう苺・檸檬〉22個入
・価格 ：5,400円（税込）
・内容 ：バターサンド ×10個、バターサンド〈あまおう苺〉 ×6個、バターサンド〈檸檬〉 ×6個
・販売場所：「PRESS BUTTER SAND」全国の常設店舗 /「PRESS BUTTER SAND」全国の催事場 /
「BAKE the SHOP」全国の店舗 / 公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE(https://bake-the-online.com/products/press-butter-sand-3types-assortment22p-summer2026)」/ 楽天市場 / Yahoo！ショッピング/ Amazon / auPayマーケット / LINEギフト ※一部、取り扱いの無い店舗もございます。
・販売期間：2026年6月1日（月）～8月31日（月）※なくなり次第終了となります。
● バターサンド・フルーツジュレ詰合せ
・価格 ：3,240円（税込）
・内容 ：バターサンド ×3個、バターサンド〈チョコレート〉 ×2個、フルーツジュレ〈桃〉 ×2個、フルーツジュレ〈マンゴー〉 ×2個
・販売場所：「PRESS BUTTER SAND」全国の常設店舗 /「PRESS BUTTER SAND」全国の催事場 /
公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE(https://bake-the-online.com/products/press-butter-sand-jelly-set-2026)」/ 楽天市場 / Yahoo！ショッピング/ Amazon / auPayマーケット / LINEギフト ※一部、取り扱いの無い店舗もございます。
・販売期間：2026年6月1日（月）～8月31日（月）※なくなり次第終了となります。
● バターサンド・フルーツジュレ詰合せL
・価格 ：5,400円（税込）
・内容 ：バターサンド ×6個、バターサンド〈チョコレート〉 ×6個、フルーツジュレ〈桃〉 ×2個、フルーツジュレ〈マンゴー〉 ×2個
・販売場所：「PRESS BUTTER SAND」全国の常設店舗 /「PRESS BUTTER SAND」全国の催事場 / 公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE(https://bake-the-online.com/products/press-butter-sand-jelly-set-l-2026)」/ 楽天市場 / Yahoo！ショッピング/ Amazon / auPayマーケット / LINEギフト ※一部、取り扱いの無い店舗もございます。
・販売期間：2026年6月1日（月）～8月31日（月）※なくなり次第終了となります。
● フルーツジュレセット〈桃・マンゴー〉2個入
・価格 ：999円（税込）
・内容 ：フルーツジュレ〈桃〉 ×1個、フルーツジュレ〈マンゴー〉 ×1個
・販売場所：「PRESS BUTTER SAND」全国の常設店舗 /「PRESS BUTTER SAND」全国の催事場 / 公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE(https://bake-the-online.com/products/press-butter-sand-fruit-jelly2p)」/ 楽天市場 / Yahoo！ショッピング/ Amazon / auPayマーケット / LINEギフト ※一部、取り扱いの無い店舗もございます。
・販売期間：2026年6月1日（月）～8月31日（月）※なくなり次第終了となります。
●プレスバターサンド 5種アソート
・価格 ：2,700円（税込）
・内容 ：バターサンド ×2個、プレスバタークッキー ×6個、バターサブレ〈キャラメル〉 ×2個、ブールドネージュ ×3個、ブールドネージュ〈苺〉 ×3個
・販売場所：「PRESS BUTTER SAND」一部の常設店舗 /「PRESS BUTTER SAND」全国の催事場 / 公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE(https://bake-the-online.com/products/press-butter-sand-5types-set2026)」/ 楽天市場 / Yahoo！ショッピング/ Amazon / auPayマーケット / LINEギフト ※一部、取り扱いの無い店舗もございます。
・販売期間：2026年6月1日（月）～8月31日（月）※なくなり次第終了となります。
●ギフトセレクション
・価格 ：3,240円（税込）
・内容 ：プレスバタークッキー ×3個、プレスバタークッキー〈チョコレート〉 ×3個、バターサブレ〈キャラメル〉 ×2個、バターフロランタン ×1個、ワッフルクッキーサンド〈キャラメル〉 ×2個、ワッフルクッキーサンド〈苺〉 ×1個、ブールドネージュ ×3個、ブールドネージュ〈苺〉 ×3個
・販売場所：「PRESS BUTTER SAND」一部の常設店舗 /「PRESS BUTTER SAND」全国の催事場 / 公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE(https://bake-the-online.com/products/press-butter-sand-gift-selection-summer2026)」/ 楽天市場 / Yahoo！ショッピング / LINEギフト ※一部、取り扱いの無い店舗もございます。
・販売期間：2026年6月1日（月）～8月31日（月）※なくなり次第終了となります。
●ギフトセレクションL
・価格 ：5,400円（税込）
・内容 ：プレスバタークッキー ×3個、プレスバタークッキー〈チョコレート〉 ×3個、バターサブレ〈キャラメル〉 ×2個、バターフロランタン ×4個、ワッフルクッキーサンド〈キャラメル〉 ×3個、ワッフルクッキーサンド〈苺〉 ×3個、ブールドネージュ ×3個、ブールドネージュ〈苺〉 ×3個
・販売場所：「PRESS BUTTER SAND」一部の常設店舗 /「PRESS BUTTER SAND」全国の催事場 / 公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE(https://bake-the-online.com/products/press-butter-sand-gift-selection-l-summer2026)」/ 楽天市場 / Yahoo！ショッピング/ LINEギフト ※一部、取り扱いの無い店舗もございます。
・販売期間：2026年6月1日（月）～8月31日（月）※なくなり次第終了となります。
● バターアイスクリーム〈キャラメル〉・クッキーセット
・価格 ：5,400円（税込）
・内容 ：バターアイスクリーム〈キャラメル〉 ×8個、プレスバタークッキー ×16個
・販売場所：公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE(https://bake-the-online.com/products/press-butter-sand-butter-ice-cookie-set2026)」/ 楽天市場 / Yahoo！ショッピング/ Amazon / auPayマーケット / LINEギフト ※一部、取り扱いの無い店舗もございます。
・販売期間：2026年6月1日（月）～8月31日（月）※なくなり次第終了となります。
【会社概要】
・名 称：株式会社BAKE（べイク） 英語表記：BAKE INC.
・創 業：2013年4月
・代表者：代表取締役社長 CEO 笠井 英一
・所在地：〒108-0071 東京都港区白金台3-19-1 興和白金台ビル6F
・企業情報：https://bake-jp.com/
・事業内容：
1）菓子の製造・販売
2）ECサイト「BAKE the ONLINE(https://bake-the-online.com/)」の運営
3）WEBメディア「THE BAKE MAGAZINE(https://bake-jp.com/magazine/)」「CAKE.TOKYO(https://cake.tokyo/)」 の運営
・展開する主要菓子ブランド
北海道生まれのチーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」 （https://cheesetart.com）
焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」 （http://ringo-applepie.com）
バターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」 （https://buttersand.com）
架空のパティスリー「しろいし洋菓子店」 （https://shiroishi-yougashiten.com/)
ナッツ菓子専門店「caica」 （https://caica-nuts.com/）
米菓の新境地「トーキョー煎餅」 （https://senbei.tokyo/）
滴る雫の紅茶菓子「TeaDrop.」 （http://tea-drop.com）