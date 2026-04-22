タクシーアプリ「S.RIDE(R)」、SusHi Tech Tokyo 2026で自動運転車両の乗車体験を提供

S.RIDE株式会社

タクシーアプリ「S.RIDE(R)」を提供するS.RIDE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：橋本 洋平、以下 S.RIDE）は、株式会社ムービーズ（本社：石川県金沢市、代表取締役CEO エリック・ウェイ、以下ムービーズ）および東京都の取組に協力し、2026年4月27日（月）から4月29日（水）まで開催される「SusHi Tech Tokyo 2026」における自動運転車両（レベル2）の試乗企画に参画します。

本取り組みは、2026年4月3日（金）から5日（日）に横浜・みなとみらいで開催された「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」における実証に続くものです。4月29日（水）のパブリックデイに、一般来場者が「S.RIDE」アプリを通じて東京臨海部の指定エリア内で自動運転車両を呼び出し、乗車できる体験を提供します。

【「SusHi Tech Tokyo 2026」パブリックデイにおける自動運転車両の乗車体験 開催概要】- 実施日時： 2026年4月29日（水）10時～18時- 実施場所： 東京臨海部周辺エリア（赤色）にて、自動運転車両をアプリで呼び出せます。

- l体験方法：「S.RIDE」アプリ上の「moveez」アイコンをタップ。車種選択画面で「自動運転車両」を選択し、乗車ポイントを指定して車両を呼び出し。車両到着後、車内タブレット等で以下の目的地から1か所を選択し、自動走行を体験。

- 目的地：東京ビッグサイト、有明ガーデン、国際展示場駅、テレコムセンター駅、東京テレポート- 実証車両： 2台- 体験人数： 1回あたり最大4名- 料金：無料- 安全体制： 安全確保のため、運転席にドライバーが同乗し、走行状況を監視（レベル2）

「SusHi Tech Tokyo 2026」パブリックデイ試乗会における各社の役割

本実証は、以下の各社の技術やアセットを結集し、共同で推進しています。次世代モビリティの新たな価値創造に向け、一丸となって推進してまいります。

- S.RIDE株式会社： 配車アプリ基盤の提供- 株式会社ムービーズ： 本実証の発起・主幹、自動運転技術（レベル2）を搭載した実証車両の開発・提供・運行管理- 株式会社グリーンキャブ、国際自動車株式会社、寿交通株式会社、大和自動車交通株式会社、チェッカーキャブ無線協同組合： 本運行実証の実施協力および遠隔監視運用支援

【会社概要】

■S.RIDE株式会社

住 所：東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター5階

設立：2018 年 5 月 31 日

代表者：代表取締役社長 橋本 洋平

事業内容：タクシーアプリ「S.RIDE」の提供およびタクシー事業者などに向けた配車ソフトウェア・

システム他の企画・開発・サービス提供

サイトURL：https://www.sride.jp/jp/

■タクシーアプリ「S.RIDE（エスライド）」とは

タクシーアプリ「S.RIDE」 https://www.sride.jp/jp/

ソニーグループのAIとIT技術を活用して開発したタクシーアプリ



対応エリア：https://www.sride.jp/jp/area/

宮城県/茨城県/埼玉県/千葉県/東京都/神奈川県/静岡県/愛知県/石川県/大阪府/熊本県

主なアプリ機能：

・個人向けおよび法人向けのタクシーの配車（いますぐ呼ぶ/予約(空港定額含む)/事前確定運賃）

・クレジットカードの事前登録によりアプリからの配車でスムーズなネット決済

・流しからの乗車でも車載タブレットからネット決済が可能なS.RIDE WALLET（エスライドウォレット）

・経費精算プログラムとの連携 / メールでの電子領収書発行

対応決済：S.RIDE Biz / Visa / Mastercard / JCB / American Express /Diners Club / Apple Pay /

CAB CARDモバイル決済

アプリDL：

App Store: https://apps.apple.com/jp/app/id1458325928

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sride.userapp

※“S.RIDE”(エスライド)はS.RIDE株式会社の登録商標です。