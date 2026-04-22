写真家と巡る、フォトジェニックな広島世羅高原の春「ローカルフォトツーリズム」写真家山本まりこ写真展『 FIELD NOTES ： SERA　花と色が躍るセカイ』開催《広島／世羅》

株式会社 世羅高原農場世羅高原農場 _Photo by 山本まりこ

フェアフィールド・バイ・マリオット・広島世羅と、四季折々の花風景で人々を魅了する国内最大級の花観光農園 世羅高原農場 は、宿泊と撮影体験を組み合わせた「ローカルフォトツーリズム」を展開します。

4月29日・30日の撮影会に先駆けて、フェアフィールドバイマリオット広島世羅ロビーにて写真家山本まりこ写真展『 FIELD NOTES ： SERA 花と色が躍るセカイ』を4月25日(土)～5月6日(水祝)の期間開催します。同期間にホテルに宿泊されるゲストの方にご覧いただけます。世羅高原の花絶景に通い続けて13年、写真家山本まりこさんが描く幻想的な作品をぜひご覧ください。（※撮影会は完売しています）

写真家山本まりこ写真展『 FIELD NOTES ： SERA 花と色が躍るセカイ』

【期間】2026年4月25日（土）～５月６日（祝）

【会場】フェアフィールドバイマリオット広島世羅 ホテルロビー（広島県世羅町川尻2402-1）

※同期間にマリオットホテル宿泊の方にご覧いただける作品展となっています

本企画は、花の絶景と地域文化、そして人との出会いを掛け合わせた新しい滞在型フォト体験です。四季を通じて展開するローカルフォトツーリズムの第一歩として、世羅高原の春を特別な時間とともにお届けいたします。

写真家 山本まりこ氏

写真家。スパイスフーズ作家。理工学部建築学科卒業後、設計会社に就職。25歳の春、「でもやっぱり写真が好き」とカメラを持って放浪の旅に出発しそのまま写真家に転身。風通しがいいという意味を持つairy（エアリー）をコンセプトに、空間を意識した写真を撮り続けている。撮影、執筆、講演、講師など活動は多岐。写真集「ARIY COLORS」「熊野古道を歩いています。」、著書「エアリーフォトの撮り方レシピ」など11冊出版。写真とスパイス料理の教室Room5656主宰、写真とスパイスカレーの空間PEANUTSuu（ピーナッツぅ）をOPEN。好きな食べ物は、カレーとイカ。

10年以上にわたって世羅高原の四季折々の美しい風景を撮影し続けており、朝露輝く秋のダリアがお気に入りの花風景。

山本まりこ公式サイト(http://marikoyamamoto.com/)

写真家山本まりこ(https://www.instagram.com/yamamarimo/)

山本まりこの写真とスパイス料理の教室Room5656(https://www.instagram.com/room5656_/)

写真とスパイスカレーの空間PEANUTSuu ピーナッツぅ(https://www.instagram.com/peanutsuu_/)

【会場・お問合せ】フェアフィールド・バイ・マリオット・広島世羅外観客室ロビー

写真展に関する問い合わせ先

フェアフィールド・バイ・マリオット・広島世羅

【住所】広島県世羅町川尻２４０２－１

【電話番号】0847-22-2175

公式WEBサイト(https://www.marriottbonvoy.com)

ご予約(https://www.Fairfield.marriott.com)

株式会社 世羅高原農場

世羅高原農場は広島県世羅町で5つの観光施設を運営する観光農園グループです。「花はみんなをしあわせにする」のビジョンのもと、四季を通じて感動の花風景を創り続けています

- 世羅高原農場- Flower village 花夢の里- そらの花畑 世羅高原花の森- せらふじ園- 森と花の絵本ミュージアム Garden Lei

世羅高原農場公式サイト(https://sera.ne.jp/)

VisitSera公式サイト(https://www.visit-sera.com/)

世羅高原農場Instagram(https://www.instagram.com/serakogenfarm/)

世羅高原農場Facebook(https://www.facebook.com/serakogen/)