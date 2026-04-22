電池セル用試験装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（ボタン型、角形、パウチ型、円筒型）・分析レポートを発表
2026年4月22日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「電池セル用試験装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、電池セル用試験装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、電池セル用試験装置市場について詳細かつ包括的に分析したものであり、市場規模、成長要因、競争環境、地域別動向などを多面的に評価しています。
2024年時点の市場規模は1.32億米ドルであり、2031年には2.44億米ドルに達すると予測されています。予測期間における年平均成長率は9.3%と高く、電池需要の拡大に伴い市場は大きく成長する見込みです。
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電池セルは正極、負極、電解質、セパレーターの4つの主要構成要素から成る電池の最小単位です。電池製造工程においては、性能や安全性を確保するためにセル試験が不可欠であり、試験装置は品質管理の重要な役割を担っています。
これにより製品の信頼性向上と不良品削減が実現されます。
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市場分析では、製造企業、地域、製品タイプ、用途別に定量および定性の両面から検討が行われています。
2020年から2031年までの消費額、販売数量、平均販売価格が整理されており、市場の構造変化や需要動向を明確に把握することが可能です。
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製品区分ではボタン型、角形、パウチ型、円筒型に分類され、それぞれ異なる用途や特性に対応しています。
用途区分では消費者向け電子機器、新エネルギー車、エネルギー貯蔵に分けられており、特に新エネルギー車分野では電動化の進展により需要が急速に拡大しています。
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競争環境においては、Maccor、Chroma、Arbin Instruments、Sinexcel、Nanjing Garh、Neware Technologyなどの企業が主要プレイヤーとして挙げられます。
これらの企業は高精度試験技術や製品性能の向上を通じて市場競争力を強化し、グローバル市場において重要な地位を占めています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに分けて分析されています。特にアジア太平洋地域は電池製造の中心地であり、中国や韓国、日本などでの生産拡大により市場成長が顕著です。
一方、欧米地域では技術革新や高性能化への需要が市場を支えています。
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市場の成長要因としては、電動車の普及、再生可能エネルギーの導入拡大、電池性能向上への要求が挙げられます。一方で設備投資コストや技術開発負担が制約要因となっています。
また、高精度試験や自動化技術の進展は今後の重要な成長機会とされています。
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さらに、産業構造の分析では主要原材料や供給業者、流通経路が整理されており、サプライチェーン全体の把握が可能です。販売チャネルや顧客層の分析により、企業は効果的な市場戦略を策定することができます。
加えて、競争環境分析により市場の魅力度や競争強度が評価されています。
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総じて、本市場は電池産業の拡大とともに急速な成長が期待される分野です。特に新エネルギー車とエネルギー貯蔵分野の発展が市場の拡大を牽引し、今後も重要性が高まると考えられます。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「電池セル用試験装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、電池セル用試験装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、電池セル用試験装置市場について詳細かつ包括的に分析したものであり、市場規模、成長要因、競争環境、地域別動向などを多面的に評価しています。
2024年時点の市場規模は1.32億米ドルであり、2031年には2.44億米ドルに達すると予測されています。予測期間における年平均成長率は9.3%と高く、電池需要の拡大に伴い市場は大きく成長する見込みです。
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電池セルは正極、負極、電解質、セパレーターの4つの主要構成要素から成る電池の最小単位です。電池製造工程においては、性能や安全性を確保するためにセル試験が不可欠であり、試験装置は品質管理の重要な役割を担っています。
これにより製品の信頼性向上と不良品削減が実現されます。
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市場分析では、製造企業、地域、製品タイプ、用途別に定量および定性の両面から検討が行われています。
2020年から2031年までの消費額、販売数量、平均販売価格が整理されており、市場の構造変化や需要動向を明確に把握することが可能です。
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製品区分ではボタン型、角形、パウチ型、円筒型に分類され、それぞれ異なる用途や特性に対応しています。
用途区分では消費者向け電子機器、新エネルギー車、エネルギー貯蔵に分けられており、特に新エネルギー車分野では電動化の進展により需要が急速に拡大しています。
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競争環境においては、Maccor、Chroma、Arbin Instruments、Sinexcel、Nanjing Garh、Neware Technologyなどの企業が主要プレイヤーとして挙げられます。
これらの企業は高精度試験技術や製品性能の向上を通じて市場競争力を強化し、グローバル市場において重要な地位を占めています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに分けて分析されています。特にアジア太平洋地域は電池製造の中心地であり、中国や韓国、日本などでの生産拡大により市場成長が顕著です。
一方、欧米地域では技術革新や高性能化への需要が市場を支えています。
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市場の成長要因としては、電動車の普及、再生可能エネルギーの導入拡大、電池性能向上への要求が挙げられます。一方で設備投資コストや技術開発負担が制約要因となっています。
また、高精度試験や自動化技術の進展は今後の重要な成長機会とされています。
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さらに、産業構造の分析では主要原材料や供給業者、流通経路が整理されており、サプライチェーン全体の把握が可能です。販売チャネルや顧客層の分析により、企業は効果的な市場戦略を策定することができます。
加えて、競争環境分析により市場の魅力度や競争強度が評価されています。
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総じて、本市場は電池産業の拡大とともに急速な成長が期待される分野です。特に新エネルギー車とエネルギー貯蔵分野の発展が市場の拡大を牽引し、今後も重要性が高まると考えられます。