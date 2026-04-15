マブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』風紀委員の新イベント「巡回日和」後半開催で新SSR「大賀 真桜」が登場！『マブラヴ オルタネイティヴ』とのコラボ「STRANGERS I」復刻開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）と株式会社KMS（本社：東京都品川区、代表：梶原 健太郎、URL：http://kms3.com/）が贈るマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）が、風紀委員の新イベント「巡回日和」後半を開始し、新SSR「大賀 真桜」が登場したことをお知らせいたします。

また、『マブラヴ オルタネイティヴ』とのコラボイベント「STRANGERS I」の復刻イベントを開催いたします。

▼公式サイト

https://muvluv-girls-garden.com/

▼PC版

https://games.dmm.com/detail/muvluv_gg_879524

▼App Store

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%9E%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B4-%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3/id6755509352

▼Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.muvluvgg&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.muvluvgg&hl=ja)

■NEW CHARACTERピックアップガチャ「大賀 真桜」開催！

NEW CHARACTERピックアップガチャ「大賀 真桜」【ポンコツいいんちょ】を開催中です！

SSR「大賀 真桜」【ポンコツいいんちょ】は「バフ「ステルス」で自分を狙うスキルから身を隠す独自の立ち回りで戦況を掌握するENアタッカー」なキャラクターです！

期間中、「大賀 真桜」【ポンコツいいんちょ】の排出率がアップしていますので、是非この機会にGETしましょう！

詳しくはゲーム内お知らせをご確認ください。

開催期間：4月14日（火） メンテナンス後 ～ 4月28日（火） 4:59まで

■風紀委員イベント【巡回日和】後半開始！

▼あらすじ

ユーロ・タワーの事件を解決した指揮官たち。

しかし副委員長のカリナはとある予感を抱く。

風紀委員会の本当の戦いはこれからだった――！

新イベント「巡回日和」後半が開催！

ピックアップガチャチケットや特別なメモリーなど、豪華賞品をGET！

開催期間：4月14日（火） メンテナンス後 ～ 4月21日（火） 4:59まで

■『マブラヴ オルタネイティヴ』コラボイベント「STRANGERS I」復刻開催！

『マブラヴ オルタネイティヴ』とのコラボイベント「STRANGERS I」が復刻開催！

あわせて、LIMITED CHARACTERピックアップガチャ「鑑 純夏」【唯一無二の幼なじみ】も併せて復刻開催中です！

期間中、「鑑 純夏」【唯一無二の幼なじみ】の排出率がアップしていますので、是非この機会にGETしましょう！

詳しくはゲーム内お知らせをご確認ください。

※既にコラボイベントに挑戦してイベント交換所にてアイテムを受け取っていた場合は、再度そのアイテムを受け取ることはできません。

コラボ開催期間：4月14日（水） メンテナンス後 ～4月28日（火）4:59まで

■ピックアップログインボーナス「大賀 真桜」開催！

SSR「大賀 真桜」【ポンコツいいんちょ】の追加を記念したログインボーナスが開催中です。

期間中、毎日ログインで無償ジェム×300や補給物資などのゲーム内アイテムをGET！

開催期間：4月14日（火） メンテナンス後 ～ 4月28日（火） 4:59まで

■ゲーム概要

＜製作＞

配信 / 開発：合同会社EXNOA / 株式会社KMS

世界観構築：タシロハヤト

キャラクター原案：ハサマ（兎巡）

原作：マブラヴシリーズ（aNCHOR）

メインシナリオプロット：合同会社ストーリィベリー / タシロハヤト

キャラクターデザイン：Siino / Pro-p

メカニックリデザイン：稲田航

＜主題歌＞

「不屈のファンファーレ」

作詞：Spirit Garden

作編曲：岩橋星実（Elements Garden）

歌唱：中恵光城

ジャンル：フルオート放置系RPG

展開プラットフォーム：PC（ブラウザ/DMM GAMES PLAYER）、スマートフォン（DMM GAMES STORE）、App Store、Google Play

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

権利表記：(C)Muv-Luv: The Answer (C)︎2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.

公式サイト：https://muvluv-girls-garden.com/

公式X：https://x.com/Muvluv_GG

公式YouTube：https://www.youtube.com/@muvluv-girls-garden

公式Discord：https://discord.com/invite/jAKezRXbnT

※Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。