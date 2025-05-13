ミドルエイジ世代のための婚活イベントを人気観光地で開催！歴史と風情を感じる“散策型・日帰り旅”で自然な出会いを

一般社団法人日本 婚活 支援協会

一般社団法人日本婚活支援協会（東京都港区、代表理事：後藤 幸喜）は、主に35歳以上の独身男女を対象とした“散策型の婚活イベント”を、首都圏の人気観光地である鎌倉（神奈川）・川越（埼玉）・神楽坂（東京）の3エリアで開催いたします。

本イベントは、歴史や風情あふれる街並みを男女ペアで散策しながら交流を深める「日帰り婚活旅」です。対象は、女性35～49歳、男性37～54歳。一人参加限定・少人数制のため、初めての方でも安心してご参加いただけます。観光を楽しみながら自然な会話が生まれる進行となっており、「婚活の第一歩」としてもおすすめのイベントです。

■鎌倉をめぐる日帰り散策旅（神奈川・鎌倉）― ミドルエイジ対象！自然と歴史にふれるひととき ―

開催日：2025年5月25日（日）13:00～15:30（予定）

集合場所：江ノ島電鉄「長谷駅」／神奈川県鎌倉市長谷二丁目

見どころ：高徳院（鎌倉大仏）・長谷寺・由比ヶ浜海岸など

定員：男女各6名（最大16名）

対象者：女性35～49歳／男性37～54歳

参加費：女性2,500円／男性5,000円（※40歳以上の男性は+500円）

詳細・申込：https://konkatu.or.jp/kamakura2025_0525/

開催日：2025年6月7日（土）13:00～15:30（予定）

集合場所：西武新宿線「本川越駅」／埼玉県川越市新富町1-22

見どころ：川越一番街・時の鐘・氷川神社・菓子屋横丁など

定員：男女各6名（最大16名）

対象者：女性35～49歳／男性37～54歳

参加費：女性2,500円／男性5,000円（※40歳以上の男性は+500円）

詳細・申込：https://konkatu.or.jp/kamakura2025_0525/

開催日：2025年6月22日（日）13:00～15:30（予定）

集合場所：東京メトロ東西線「神楽坂駅」1b出口／東京都新宿区矢来町112

見どころ：赤木神社、毘沙門天 善國寺、石畳の路地裏、和モダンなカフェや雑貨店

定員：男女各6名（最大16名）

対象者：女性35～49歳／男性37～54歳

参加費：女性2,500円／男性5,000円（※40歳以上の男性は+500円）

詳細・申込：https://konkatu.or.jp/kamakura2025_0525/

・男女ペアでの散策スタイル。観光を楽しみながら自然な交流が可能

・お相手全員と1対1で会話できる進行形式

・終了後は「連絡先交換タイム」を設けており、次につながるきっかけづくりを応援

・全日程、一人参加限定・予約制・少人数制のため安心

・初婚・再婚を問わず、お気軽にご参加いただけます

【申込方法】

以下の専用フォームよりお申込みください（予約制）

▶︎ 専用申込フォーム：https://pro.form-mailer.jp/lp/91ae3e9c219728

その他のイベント情報：https://konkatu.or.jp/category/event/

よくある質問（FAQ）：https://konkatu.or.jp/faq/

参加者アンケート：https://npo-spb.net/comment-2025/

■一般社団法人日本婚活支援協会について

『本気で結婚したい！』と考えている独身者たちが安心してパートナーと知り合い、自分たちの家庭を持つことができる未来のために、行政や自治体に代わり手作りな婚活イベント・お見合いパーティー・婚活セミナーなど、幅広い結婚支援活動を行っています。また、全国の自治体・団体・企業向け「婚活イベント」プロデュースの他、「婚活セミナー」「親御さん向けセミナー」「自治体担当者向け、効果的な結婚支援の方法」等の講演、講師派遣を行っています。



名称 ： 一般社団法人日本婚活支援協会

所在地 ： 〒107-0061 東京都港区北青山3-8-8

代表 ： 代表理事 後藤 幸喜

設立 ： 2010年3月19日

URL ： https://konkatu.or.jp