歌手G−DRAGON（ジードラゴン）のステージ衣装に黒人蔑視の表現が入っていて論争が巻き起こった。これに対して所属事務所は即座に謝罪した。4日、韓国歌謡界によると、G−DRAGONが2日にマカオで開催されたK−POPコンサート「K−SPARK」に出演した当時着用していたTシャツには「RONNY， EEN GEILE NEGER__ JONGEN」と書かれていた。これはオランダ語で人種差別的な意味を含んでいて問題となった。「EEN GEILE」は「性的に興奮した」