消防によりますと、4日午後5時ごろ、福岡市早良区田村で「建物から煙が出ている」と施設の関係者から119番通報がありました。現場は葬儀場で、FBSのヘリの映像では建物の一角の屋根が黒く焦げ、煙が上がっているのが確認できます。警察によりますと「線香からゴミに燃え移った」と関係者が話しているということです。消防が出て消火にあたっています。