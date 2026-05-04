ホルムズ海峡を航行する船とタンカー＝4月18日（ロイター＝共同）【ワシントン、テヘラン共同】トランプ米大統領は3日、ペルシャ湾で立ち往生している船舶を米国が誘導して、ホルムズ海峡を安全に通過させる措置を現地時間4日午前（日本時間4日）に始めると交流サイト（SNS）で発表した。詳細は明らかにしなかった。イランが事実上封鎖しているホルムズ海峡を米軍が護衛して通過し、オマーン湾に抜けさせるとみられる。これに