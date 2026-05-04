サッカーのドイツ1部・フライブルクのFW鈴木唯人がW杯出場が絶望的になったことが分かった。3日のウォルフスブルク戦で右肩付近を痛めて交代していた。クラブは鎖骨骨折と発表。ドイツ紙キッカーが「W杯アウト」と報じた。鈴木唯は1―1で引き分けたウォルフスブルク戦で右肩付近を痛めて交代。後半33分に相手に後方から激しく当たられ、しばらく起き上がることができなかった。ピッチ上で医療スタッフのチェックを受け、3分後