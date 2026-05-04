父親を殴った息子ー。息子になぐられた後、妻を蹴った父親ー。親子2人が逮捕されました。自称・会社員の18歳の男は今月(5月)1日、自宅で父親の顔を複数回殴打する暴行を加え、けがをさせた疑いです。父親は暴行を受けたあと、40代の妻に腰を蹴る暴行を加えた疑いで逮捕されています。父親から「息子に20発ぐらい殴られた」と警察に通報がありました。調べに対し2人は「間違いない」とそれぞれ容疑を認めています。