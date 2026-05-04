岡山県警本部 岡山県警によりますと、4日午後4時すぎ、倉敷市の瀬戸中央自動車道の下り線、早島IC―水島IC間で、「キャンピングカーが横転している」と110番通報がありました。 キャンピングカーには5人が乗っていて、乳児を含む4人が救急搬送されました。いずれも命に別状はないということです。 ネクスコ西日本によりますと、この事故の影響で、午後5時10分現在、瀬戸中央道の下り線・有城南バス停付