「MORIZO RR」とは何者なのか？トヨタ「26式GRヤリス（2026年モデル）」は、2020年の登場以来、「もっといいクルマづくり」の思想のもと進化を続けてきた「GRヤリス」の最新モデルで、走りの質感や対話性にまで磨きをかけた熟成版とも言える1台です。そんな26式GRヤリスには、2台のスペシャルモデルが存在します。【画像】超カッコいい！ これが“まもなく登場”のトヨタ新「GRヤリス MORIZO RR」です！ 画像を見る！（30枚以