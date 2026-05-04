【星のカービィAdventure on Desk】 8月24日 発売予定 リーメントは、ボックストイ「星のカービィAdventure on Desk」を8月24日に発売する。全6種をラインナップする。 本製品は「星のカービィ」に登場するカービィたちの姿を、デスク上で使える小物置きなどで再現したボックストイ。カービィのメモスタンド、ワドルディのマルチトレイ、スリー