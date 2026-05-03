北朝鮮で最近、再開された平壌見学が思わぬ波紋を広げている。地方から選抜された住民や希望者が首都を訪れ、その光景に「まるで別世界だ」「外国に来たようだ」と驚きを隠さないという。高層住宅が立ち並ぶ新興住宅街、整備された道路、華やかな商業施設――国家が誇示する“繁栄の象徴”は、確かに存在していた。しかし、その裏側で浮かび上がるのは、あまりにも残酷な現実だ。平壌見学には数カ月分の生活費に相当する費用がかか