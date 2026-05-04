決戦一夜明け、大橋会長が明かすボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が2日、東京ドームで行われた元世界3階級制覇王者・中谷潤人（M.T）との防衛戦に判定勝ちした。一夜明けた3日、横浜市内の所属ジムで会見。所属ジムの大橋秀行会長は、ペイパービュー（PPV）の視聴者数が国内の格闘技史上最多となる見込みになったと明かした。最低でも30億円以上の売上という衝撃の金額となる。東京ドームの