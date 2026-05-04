猫のいる家に最適な「壁」3選 ペット用壁紙 新築やリフォームの際、お部屋全体をあらかじめガードしたい場合に最適です。これは、消臭や防カビなどの役目を持つ「機能性壁紙」の一種で、なかでも猫の爪による傷対策に特化した「表面強化壁紙」と呼ばれる素材です。一般的な壁紙よりも密度の高いビニール素材で作られているのが特徴で、表面がフィルムで強化されているため、猫の爪が食い込みにくい