東京ばな奈とディズニーが贈る人気シリーズ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」が、2026年4月29日(水祝)～5月11日(月)まで阪急うめだ本店に期間限定で登場します。話題のスイーツはもちろん、毎日使いたくなる雑貨まで豊富にラインナップ。思わず笑顔になる愛らしいデザインと、おいしさに包まれる特別なイベントです♡ゴールデンウィークのおでかけ先にもぴったり。 会場限定