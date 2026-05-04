バンダイは、「ガシャポン」シリーズより「ウルトラマン ふぁみりーすいんぐ」(全4種・価格400円)を4月第5週より発売しています。今回、実際に購入した様子をレポート。さらに特撮ライター・秋田英夫さんに、それぞれのアイテムの注目ポイントを教えてもらいます。2026年4月 第5週発売「ウルトラマン ふぁみりーすいんぐ」(全4種・400円)「ウルトラマン ふぁみりーすいんぐ」は、家族のつながりがあるウルトラマンにフィーチャーし