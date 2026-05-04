カナダの小学校で起こった日本式お弁当に起因するいじめ問題がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】カナダで「変なの」と言われた日本らしい手作り弁当「日本式お弁当いじめ遂にきたー。来てから約2年、毎日4人分のお弁当作ってるのですが、ついに日本のかわいいお弁当を『気持ち悪い』とか『変なの』とか小学校で言われるように…次女は教室でお弁当を開くのが怖いのか毎日食べずに残してくるように。あるあるとして聞いてい