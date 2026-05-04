ドナルド・トランプ米大統領が、貿易に続いて安保分野でも全世界を無限の「各自生き残り（各自図生）」の道へと導く信号弾を打ち上げた。80年にわたる大西洋同盟の核心であり、欧州および中東アフリカを網羅する海外作戦の重要拠点であるドイツから、米軍部隊を撤収させるよう指示したためだ。トランプ大統領は2日（現地時間）、兵力の削減規模について「5000人よりもはるかに多くなるだろう」と述べた。前日に国防総省（戦争省