イギリスメディア『BBC』は3日、4月のゴール・オブ・ザ・マンス（月間最優秀ゴール賞）にブライトンに所属する日本代表MF三笘薫が輝いたことを発表した。三笘は4月18日に行われたプレミアリーグ第33節のトッテナム・ホットスパー戦（△2−2）に20分から途中出場した中で、0−1で迎えた45＋3分にパスカル・グロスのクロスにファーサイドからダイレクトでの左足ボレーシュートを叩き込んで、同点弾を挙げていた。このゴールに