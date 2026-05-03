パドレスは2日（日本時間3日）、サッカーのイングランド・プレミアリーグのチェルシーで共同オーナーを務めるホセ・E・フェリシアーノ氏らの投資家グループに球団を売却することで合意したと発表した。チーム公式サイトが伝えた。6月のオーナー会議で承認される可能性がある。フェリシアーノ氏らは球団を通じて「パドレスは単なる野球チームではありません。サンディエゴにおいて、コミュニティー、つながり、そして帰属意識