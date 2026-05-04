TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が5月3日放送のラジオ番組『安住紳一郎の日曜天国』（TBSラジオ）で語ったアラサー世代への“提言”が、ネット上で議論を呼んでいる。同番組では先週の放送で、「原文ママ」という表記を「“原文（はら・ふみ）さんの母親”だと思っていた」という30代リスナーの勘違いエピソードが紹介されていた。この日の放送でも関連するお便りが寄せられ、冒頭では「原文ママ」という人物が実在すると思って