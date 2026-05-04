「保護当時の尖っているころを懐かしく思い、スマホのアルバムを見ていてビフォーアフターに笑った」【写真】「焦げた？」シャム猫のような見た目に変化そんなコメントとともに投稿されたのは、1匹の猫の変化を伝える写真。そこに写っているのは、元保護猫の「ふぅさん」（推定4歳半・女の子）です。飼い主は、車いすバスケットボール選手の北田千尋さん。2020年東京、2024年パリと2大会連続でパラリンピック日本代表を務めたアス