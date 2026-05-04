北海道・旭山動物園の焼却炉で、妻の遺体を燃やしたとして飼育員の男が逮捕された事件で、男が妻との日常生活をめぐり不満があったという趣旨の供述をしていることが分かりました。旭川市の旭山動物園の飼育員・鈴木達也容疑者は３月３１日ごろ、動物園の焼却炉に妻の由衣さんの遺体を運び込み、燃やすなどして損壊した疑いがもたれています。捜査関係者によりますと、焼却炉に残っていた灰などの中から、人骨とみられるものが複数