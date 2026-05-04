嵐の相葉雅紀（43）が3日に放送されたテレビ朝日系「相葉マナブ」（後6・00）に出演。海外留学へ旅立つ後輩を激励するため、財布の中にあった現金をすべて手渡したという、驚きの「男気エピソード」を振り返った。今回は「漁師さんにマナブ!」と題し、神奈川県逗子市を訪問。絶品のワカメ料理を学ぶロケに、ゲストとしてTravisJapanの七五三掛龍也が登場した。七五三掛は、相葉が自宅に招くほど親交を深め、可愛がっている