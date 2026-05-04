記者団に応じるトランプ米大統領＝2日、パームビーチ国際空港/Jim Watson/AFP/Getty Images（CNN）米国のトランプ大統領は2日、記者団に対し、イランの新たな和平提案を「検討している」と語った。これを受け、記者はトランプ氏が前日夜にイランとの合意を結ばない方が米国にとって好都合かもしれないと発言していたことを指摘した。これに対し、トランプ氏は「そんなことは言っていない」と反論。「私が言ったのは、もし今すぐ撤