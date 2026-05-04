5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、きょう4日に出演予定だった『JAPAN JAM 2026』が強風のため中止になったことを受け、急きょYouTubeで生配信を行った。午後1時30分ごろから配信をスタートさせると、最大同時接続数13万人、関連ワードがSNSトレンド入りするなど大反響を呼んだ。【写真】笑顔がまぶしい！生配信オフショットを公開したM!LKJAPAN JAM 2026』は、公式SNSできょう午前7時半ごろに「強風の影響により、会