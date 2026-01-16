タレントのフィフィが、1月15日のXで、河合ゆうすけ戸田市議に向け、長文メッセージを公開で送り話題となっている。突然の長文メッセージをアップするに至った経緯を、芸能記者が整理する。「1月10日のYouTube動画で、河合さんがナイジェリア人の父と日本人の母を持つ元プロボクサー・細川バレンタインさんを来歴を含めて批判したところ、エジプト人の両親を持ち幼少期から日本で暮らすフィフィさんが噛みつき、河合さんが街頭演