F1™第4戦マイアミグランプリ決勝は、3戦連続ポールポジションのキミ・アントネッリとマックス・フェルスタッペンがフロントロウに並んだ。スタートがやや苦手なこの2台に対し、蹴り出しに優れる3番手のシャルル・ルクレール（フェラーリ）がどう絡むか、オープニングラップの争いに注目が集まるなかレースは幕を開けた。アントネッリが初優勝から3連勝＆メルセデスが開幕から4連勝雷雨予報により3時間前倒しされた決勝は、予