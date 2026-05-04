1976年モントリオール五輪柔道軽重量級の決勝で攻める二宮和弘さん（右）（共同）1976年モントリオール五輪柔道軽重量級（93キロ）金メダリストの二宮和弘（にのみや・かずひろ）さんが4日、誤嚥性肺炎と腎不全のため福岡市内の病院で死去した。79歳。福岡県出身。葬儀・告別式は9日午後1時から福岡市中央区桜坂3の1の8、ユウベル積善社福岡斎場桜坂ホールで。喪主は妻ひでよさん。福岡・博多高から進んだ天理大や64年東京五輪