「またしてもバイトテロか！」と、思った人も多そうだ。ピザチェーン「PIZZA-LA（ピザーラ）」蒲田店の店内での不衛生行為とされる動画がSNSで拡散。5月2日、同社は動画について、昨年2月にアルバイト店員によって撮影されたものだと発表。「今般その動画が拡散した事実を確認いたしました」としたうえで謝罪し、同店舗については臨時休業とした。【もっと読む】ヒカキンは麦茶で、ヒカルはタモリ批判で…大物YouTuberの相次ぐ炎上