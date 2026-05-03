ある男性が滋賀県の道の駅で楽しめる1回400円のソフトクリーム巻き放題に挑戦したところ、通常の2.5倍から3倍の高さになりました。「俺より上手く巻ける人そうそう居ない」――抹茶とバニラのミックスソフトを圧巻の高さに巻き上げた写真を男性がThreadsに投稿すると、「すごすぎる」「どうやって巻いたの」といった声が集まっています。 【動画】ソフトクリーム巻き名人を襲った悲劇！投稿したのは、50代のTokuoさん（@to_ku